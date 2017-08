Krásky pózují se zvířaty, která byla zachráněna před svými majiteli

Krissy, Cheshire či Bella Roo. To jsou někteří z hlavních aktérů neuvěřitelně barevné foto série. Krissy je paviánka, která byla využívaná ve filmovém průmyslu, bengálskou kočku Cheshire zase majitelé pro její agresivní chování nezvládali, samička klokana Bella Roo byla odebrána majitelům proto, že neměli povolení k chovu.

Jejich domovem je útulek s názvem Zvířecí stezky, který se nachází v Kalifornii. Stejně jako ostatní obyvatelé zařízení nemohou být kvůli svému zdravotními stavu vráceny zpět do volné přírody.

Většina zvířat z útulku dříve žila v domácnostech lidí, kteří neměli povolení k chovu, nebo měli zvířata jako domácí miláčky a nedokázali se o ně dobře postarat. Některá zvířat zase byla zachráněna z černého trhu.

Například sedmiletý aligátor Choper byl odebrán majitelům, protože ho chovali ve vaně. Zatím má zhruba 70 centimetrů, ale může dorůst až do délky přes čtyři metry a vážit přes 200 kilo.

Mládě skunka Little Bear se do útulku dostalo poté, co byla jeho matka zabita. Stala se totiž závislou na krmení od lidí a někdo ze sousedů ji zabil jako škodnou.

Fotografka Natasha Wilsonová se rozhodla pomoci útulku, aby se dostal do povědomí veřejnosti. Série, ve které se modelky zvířat dotýkají, či dokonce je drží v náručí, má název Kde je divočina.

Modelky na sobě mají elegantní šaty a výrazný make-up a jsou obklopeny bohatě zdobenými polštáři, koberci, taburetky a kabelkami. V pozadí mají plátno s divokou přírodou.

„Nikdy jsem se nesetkala s lidmi, kteří by více milovali zvířata. Proto jsem jim chtěla pomoci, jak jen to půjde,“ vyjádřila se fotografka na svém Facebooku.