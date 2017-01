Poznejte své schopnosti, omezení, šance i hrozby. Pak chtějte víc peněz

„Automaticky se u nás doma předpokládalo, že ze mě bude paní doktorka. Vnímala jsem, že se musím snažit, že bych měla, abych byla nejlepší, a ta ctižádost se mnou putovala celé dětství až do dospělosti,“ přiznává Ilona.

„Za Iloniným pocitem nízkého sebevědomí stály vlastní nepřiměřené nároky. Její okolí s vysokými očekáváními k sebedůvěře příliš nepřispělo,“ objasňuje kořeny jejích postojů koučka Petra Lekešová-Krajčinovič.

Když se Ilona vrátila do práce po mateřské, opět naskočil pocit, že málo ví, a za to, co ví, si neumí nechat zaplatit. Proto se hlásila na nejrůznější školení a utratila za ně spoustu peněz.

Podle koučky může za nedostatek financí hlavně neznalost vlastních dovedností, strach a nedůvěra ve vlastní schopnosti, která často pramení z toho, jaké nároky na nás kladou rodiče a naši nejbližší.

„S tím pak ruku v ruce šly pochyby, zda jsem dost dobrá, abych si mohla říct o víc peněz,“ vzpomíná paní Ilona. „Pořád jsem hledala něco dalšího, co bych si doplnila, co bych mohla mít navíc, přidanou hodnotu, takže jsem absolvovala celou řadu kurzů a hledala přidanou hodnotu mimo sebe. Každý z kurzů mě přesvědčil, že hledám špatně. Našla jsem se sice v kartách i v číslech, ale důležité je najít se sama v sobě. Není žádný univerzální návod, každý si svou cestu musí najít sám, naladit se sám na sebe a víc si věřit.“

Nakonec však přeci jen Ilona našla sebedůvěru i odvahu, vzala si půjčku a s kamarádkou si otevřela fitko. Kromě toho nyní naplno zúročuje své znalosti a nadání z kurzů esoteriky a numerologie.

Věnujte si hodinu času

Reálné ohodnocení vlastních schopností a jejich zpeněžení je pro 80 procent z nás vnitřní boj, tvrdí Petra Lekešová-Krajčinovič. Nízké sebevědomí se podle ní utváří v první rodině, tedy v našem dětství.

„Nejčastější příčinou jsou vysoká a bohužel často nereálná očekávání, hodnocení a srovnávání. Může za to i opak, když nám rodiče vytvářejí emocionální komplexy, když nás hodnotí: Nic z tebe nebude.“

Někdy to sami nezvládneme a hodí se vhled další osoby: kouče, terapeuta, mentálního trenéra. Aby měl člověk naplněný život, dělal to, co ho těší, byl zdravý, spokojený a zajištěný, měl by podle koučky především dobře rozumět vlastním potřebám. K uskutečnění tužeb, plánů a cílů je třeba rozklíčovat čtyři základní témata - schopnosti, omezení, příležitosti a hrozby.

„Pokud si věnujete hodinku času, zkuste zhodnotit, co umíte a chcete se naučit, v čem jste slabší, jaké máte příležitosti a jak je můžete využít a co může vaše plány a cíle ohrozit. Jak můžete odvrátit hrozby a získat, co chcete,“ radí Petra Lekešová-Krajčinovič. Odpovězte si na otázky uvedené na následujícím obrázku: