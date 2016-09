VIDEO: Korejec má obrovské svaly. Za vše může 3 tisíce sedů lehů denně

„Když jsem byl hubený, občas se mi stávalo, že jsem si nedokázal sjednat respekt, lidé má slova brali na lehkou váhu, neposlouchali mě. Teď je to ale jiné. Lidé ze mě mají respekt a určitým způsobem ke mně i vzhlížejí,“ svěřil se Chul Soon.

Nikdy prý nesnil o svalnaté postavě a původně si ani nemyslel, že se jednou cvičením bude živit. Nyní si ale nedokáže představit, že by se posilování vzdal.

„Pro Korejce je moje tělo spíš nepřirozené a v jejich očích zvláštní. Tady jsou totiž muži štíhlí a všichni jsou zvyklí na to, že je muž prostě hubený a ne svalnatý. Moje tělo jim prostě připadá divné. V Americe nebo v Evropě mě naopak obdivují a říkají mi, jak pěkné a sexy tělo mám, a také se mě ptají, zda by se se mnou mohli vyfotit,“ smál se Korejec.



Stojí si za tím, že jeho svaly vznikly pouze díky posilování. Steroidy prý nikdy nebral, ale ví, že někteří muži je berou, aby měli svaly větší.

„Na světě existuje mnoho kulturistů, kteří užívají steroidy. Já si ale myslím, že je mnohem efektivnější cvičit a mít dlouhodobý plán a ten pak dodržovat. Svaly tak nabudou stejně, jen to trvá delší dobu. Ale podle mě je to zdravější,“ myslí si.

Jeho přítelkyně se občas neudrží a na svého přítele žárlí, protože se mu dostává hodně lichotek od žen. „Vím, že je známou osobností a měla bych to chápat a nad ničím se nepozastavovat. Přesto se to ale někdy nedá vydržet,“ svěřila se. Partnera ve cvičení podporuje, ale ona sama prý tolik zapálená není. V budoucnu by mu ale ráda pomáhala v jedné z jeho posiloven, které má v plánu vybudovat.



„Každý den dělám tři tisíce sedů lehů. Strašně mě to baví. Chci se kulturistice věnovat ještě třeba deset let. Získal jsem v tomto oboru mnoho ocenění. A také bych chtěl nějak víc začít podnikat v oblasti fitness. Chtěl bych mít svou vlastní síť posiloven,“ dodal.