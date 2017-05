Kardashianové možná porodí třetí dítě vlastní jednašedesátiletá matka

„Pokud budu vědět, že budu schopná odnosit zdravé dítě, nebudu váhat ani dvě vteřiny a půjdu do toho. Ale je to asi dost nebezpečné,“ sdělila Jennerová v nejnovějším díle jejich reality show, kde ukazují, jak to probíhá u Kardashianů v reálném životě.



Kris ale není jedná z rodiny, která by byla ochotná dítě Kim donosit. To samé také navrhla Kimina sestra Kourtney, která je jen o dva roky starší než ona.

„Mami, nejsi jediná matka Tereza v téhle rodině. I já jsem ochotná to udělat,“ svěřila se Kourtney.

Kromě toho řešily sestry se svou matkou další bizarní problém. Kris Jennerovou totiž oslovil evropský velmi bohatý podnikatel s tím, že by od ní odkoupil její vajíčko. To by pak nechal oplodnit svou spermií a donosila by jej jeho žena. Chtějí prý totiž mít tak hezké děti, jako má Kris Jennerová. Ta s tím však nesouhlasila.

„Je to jen ukázka toho, jak absurdní nápady mohou lidé mít. Ale alespoň vidíte, jak kvalitní je naše DNA. Těžko ale říct, zda já ve svém věku ještě nějaká vlastní použitelná vajíčka mám,“ doplnila.

Že je ale absurdní porodit dítě po šedesátce, to už nezmínila. Nyní totiž hodlá navštívit specializovanou kliniku, kde se řeší reprodukce. Nechá se kompletně vyšetřit a pokud bude zdravá a ještě stále schopná dítě odnosit a porodit, chce Kim touto cestou dopřát třetího potomka. Porodila by si tak vlastní vnouče.

I během těhotenství Kim dobře věděla, jak na sebe upoutat pozornost: