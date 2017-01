Děsí mě, kolik kilo jsem přibrala v těhotenství, říká Heiglová

„Přibrala jsem bezmála dvacet kilogramů. A to je velmi těžké pro herečku, která musí celý život dávat pozor na to, aby nepřibrala víc než pět kilo, které se dají shodit, když je potřeba,“ svěřila se Katherine v rozhovoru pro magazín People.

Během těhotenství neměla žádné problémy, ačkoli od lékařů věděla, že po třicítce už mohou nastat komplikace.

„Nejtěžší bylo, že jsem viděla, jak přibírám. Vážně jsem se snažila jíst zdravé jídlo, nepřejídala jsem se a měla jsem dostatek pohybu,“ pokračovala pohledná blondýnka, kterou trápí i to, že jí po porodu hodně povyrostla prsa.

„Jsou teď gigantická. Úplně jsem se zděsila. Vždycky jsem měla velká ňadra, ale teď mám velikost devět (u nás odpovídá velikosti I). Ani jsem netušila, že se vyrábějí tak velké podprsenky,“ smála se.

Na druhou stranu je ráda, že nemá problém s kojením syna a pokud bude mít dostatek mateřského mléka, bude ráda kojit dál.

„Jsem tak ráda, že jsem se stala matkou! Když jsem zjistila, že jsem v jiném stavu, byl to vážně šok. Nemyslela jsem si, že se to povede. Od pětatřiceti jsem si už říkala, že to bude problém. Jsem nesmírně vděčná za to, že mám velkou rodinu,“ dodala Heiglová, která si v minulosti s manželem adoptovala dvě dívky. Dohromady má nyní tři děti - dcery Naleigh (8) a Adalaidu (4) a syna Joshuu Bishopa Kelleyho.

Katherine Heiglová se svým současným partnerem žije od roku 2005. V roce 2007 se za něj provdala v Utahu.