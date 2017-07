Dcera ruského tenisty propadla anorexii, Kafelnikov si to dává za vinu

Olesya se živí jako modelka. Vždycky měla štíhlou postavu. Poslední dobou však výrazně zhubla a její rodina má o ni strach. Extrémní hubnutí je prý následkem rozchodu s modelčiným partnerem raperem Pharaonem (21). Kvůli němu vyzkoušela i drogy.

„Jasně jsem mu sdělil, ať tyhle věci s mou dcerou ani nezkouší. Někdy mám pocit, že žiju v pekle a nic v životě nemá smysl, když se dějí takové věci,“ sdělil Kafelnikov, který si myslí, že udělal chybu ve výchově.

„Jako otec jsem selhal. Tohle je to nejhorší, k čemu může rodič dojít. Ale asi jsem si to zasloužil. Už jsem to v sobě nemohl déle dusit a musel jsem to říct. Olesya byla hospitalizována v nemocnici, protože si vzala nějaké zakázané látky. Zkolabovala,“ vylil si bývalý tenista srdce na svém profilu na sociální síti. Podle některých informací se měla předávkovat kokainem.



Tenista se prý neviděl s dcerou několik měsíců. Olesya se totiž zaměřovala na svou kariéru a nechtěla, aby ji rodina jakkoli ovlivňovala. „Tátu miluju, protože je to zkrátka můj táta. Ale opravdu se teď potřebuju sama naučit spoustu věcí, takže se nevídáme. Ale každý den usínám a koukám se na fotku táty, kterou mám na nočním stolku. Je úžasný,“ informovala fanoušky na sociální síti, kde také přiznala, že má problémy se zdravím.



Všechny symptomy nasvědčují tomu, že má anorexii. „Jsem slabá, padají mi vlasy, lámou se mi nehty, nemám menstruaci. Jsem vystresovaná, všechno mě bolí. Jsem na pokraji zhroucení. Měla bych být silná, já vím. Ale nejde mi to. Nikdy jsem se necítila tak na dně,“ informovala. Anorexii si však nepřiznala.

Takto modelka vypadala na záběrech z konce minulého roku: