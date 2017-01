Jsem lidský vysavač, který po synovi luxuje jídlo, říká Bielová

„Jsem lidský vysavač, který vždy po synovi luxuje jídlo, které nesnědl,“ svěřila se herečka v rozhovoru pro magazín People.

„Myslím, že tuto situaci zná každá matka a otec na tomto světě. Připravíte jídlo, děti z toho snědí minimum a pak už nechtějí a vy to po nich dojídáte, protože je vám líto vyhodit jídlo, které jste tak dlouho připravovali. Takže to pak dopadá tak, že váš jediný oběd je jen zbytek toho, co vaše dítko nechtělo dál jíst. A pak už všechno zase probíhá tak rychle, že jídlo pro sebe nepřipravíte a zjistíte, že zase až večer dojídáte zbytky z jejich večeře,“ pokračovala Jessica.

Ale na takové stravování si příliš nestěžuje, prý jí to neustále udržuje ve formě. „Nemáte šanci přibrat, protože vlastně nemáte z čeho přibírat a pak se těšíte na dobré jídlo vrhnete se na něj,“ smála se herečka, která oceňuje, že si během natáčení může dopřávat dobroty z připraveného občerstvení pro herce.

„Pro Silase teď připravuji hlavně kvalitní jehněčí maso a ryby. Také má moc rád zeleninu a to vyhovuje i mně,“ doplnila.

Herečka prý nevaří pravidelně, čas od času synovi servíruje předem připravené jídlo z obchodu, které jen ohřeje. „Nemám na to tolik času. Máme s mým mužem hodně aktivit a všechno se snažíme skloubit s péčí o syna a prací,“ dodala.

Herečka je známá například ze snímků Iluzionista, Čekání na zázrak, Elizabethtown, Total Recall nebo Cellular. Zpěváka Justina Timberlaka si vzala za manžela v roce 2012.