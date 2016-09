Jak vzrušit ženu? Redaktor vyzkoušel kurz na vlastní kůži

Proto mě také hned na začátku nejvíce překvapil fakt, že z osmi účastníků kurzu si tři lidé kurz opakují, jeden z nich dokonce už potřetí. A to rozhodně ne proto, že by tzv. „propadli“ nebo „nesložili závěrečnou zkoušku“.

Důvody pro absolvování kurzu se lišily stejně jako chování jednotlivých účastníků. Jeden už od začátku vystupoval z pozice zkušeného sexuálního predátora, který si přišel ověřit své znalosti. Ostatní aktéři přišli s méně prozaickými důvody: rád bych lépe porozuměl své partnerce a zkusil tak zachránit náš vztah, nebo: poslala mě sem manželka, abych si některé věci oživil. Mimochodem - všichni přítomní muži si byli až překvapivě podobní, jednalo se (z pohledu nezaujatého pozorovatele) o fyzicky atraktivní muže, kteří svým vzhledem určitě nemají problém přitáhnout pozornost druhého pohlaví...

Týdeník TÉMA Vychází v pátek V týdeníku Téma najdete také velký rozhovor se sexkoučkou Julií Gaiou Poupětovou a se zpěvačkou Martou Jandovou.

To, že mě lektorka a sexuální koučka Gaia Poupětová představila na úvod jako novináře, se kupodivu ukázalo jako výhoda. Nemám sice přímé srovnání - kurz jsem (zatím) sám neopakoval, ale připadalo mi, že se alespoň někteří pod vlivem téhle informace ještě více uvolnili a chtěli se mnou sdílet nejen svoje zkušenosti z kurzu, ale někdy dost překvapivě i svůj osobní život. Jinak ale probíhaly oba dva dny spíše v anonymní atmosféře, bez nějakého většího navazování vztahů nebo vyměňování kontaktů, a to jak mezi účastníky navzájem, tak i mezi účastníky a figurantkami, které nastoupily na scénu v neděli.

Ještě předtím ovšem museli všichni absolvovat teoretickou sobotní část. Na ní mně přišla nejzajímavější její forma - zábavná směska vědecky podložených příkladů a osobních sexuálních zážitků samotné Gaii. Ta při výkladu promyšleně kombinuje různé statistiky (např. že orgasmus aktivuje v člověku stejný počet mozkových buněk jako epileptický záchvat) se svými čistě praktickými zkušenostmi, takže dojde i na zmínky o swingers party, o trojce se dvěma muži, o masturbačních technikách atd.

Vnímal jsem to celé jako takovou šikovnou řečnickou figuru, která má udržovat v napětí pozornost mužského osazenstva a stimulovat jejich představivost směrem k nedělní praktické části, ale také ukázat, že celý kurz má svoje základy v sexuologii, psychologii a fyziologii.

Druhý „praktický“ den začal tím, že se k nám už od rána připojily „figurantky“. Dobrovolnice, které nám byly k dispozici - i když vlastně spíše my jim. Při praktickém nácviku jsme začali erotickou masáží hlavy, krku zad, zadku i nohou. Na rozjezd ideální partie, při kterých si člověk asi nejlépe zvykne na nahotu všech figurantek v jedné místnosti. Byli jsme přitom opakovaně losováni do trojic: dva muži a jedna dobrovolnice. Jeden podle instrukcí a pod vedením Gaii hledal po těle nahé dobrovolnice správné erotogenní zóny, druhý z dvojice mužů si dělal poznámky do připraveného manuálu, pomocí kterých mapoval tělo figurantky. Ona přitom nahlas komentovala to, co děláme a hodnotila, jak se jí to líbí. V pauzách následovalo společné shrnutí toho, jak na nás cvičení působí.

Rozhovor s Julií Gaiou Poupětovou „Nemám problém ukázat, jak orgasmus vypadá,“ říká sexkoučka . Sexkoučka Julie Gaia Poupětová

Stejně jako v kurzu Gaia radí, jak se poddat v partnerském životě pocitu trapnosti a společně jej překonávat, můžete její kurz pochopit jako zkoušku, jak vystoupit z vlastní „komfortní zóny“ a něco nového se naučit. To, že sdílíte s dvanácti cizími lidmi intimní situace v jedné místnosti, ve vás vyvolá hotový koktejl emocí a pomůže vám nestydět se za pocity trapnosti před vlastními partnery. Protože, jak často z různých výzkumů vychází, v sexu snáz experimentujeme s náhodnými partnery než s těmi stálými, před kterými nechceme odhalovat vlastní slabosti.

Nakonec zjistíte, že i v poměrně nepřirozených podmínkách může být hledání a masáž klitorisu nebo G bodu docela přirozenou věcí. A že i když každá žena reaguje na něco jiného a líbí se jí jiné věci, nejdůležitější je udělat si na toho druhého čas a všímat si signálů jeho těla. Pro muže zůstává podle Gaii hlavním úkolem zjistit, jaký má jeho partnerka tzv. „dominantní smysl“ (může to být hmat, sluch, čich i zrak), celkově ji uvolnit a tento hlavní smysl pak při sexu a přeneseně i ve vztahu „masírovat“.