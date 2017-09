Barevný manuál: jak si vybrat make-up, rtěnku, bronzer i rozjasňovač

1. Make-up

Zatímco u ostatních líčidel stojí za to experimentovat, make-up nebo tónovaný podkladový krém by vám měl vždycky dokonale sedět. Dobře vybraný odstín rozhodne o úspěchu celého líčení. Když najdete ten pravý, máte vyhráno minimálně do doby, kdy se opálíte nebo vám naopak opálení vybledne.



“Odstín určujeme podle podtónu pleti. Může být teplý, studený nebo neutrální; olivový, růžový nebo žlutý,” vysvětluje Zuzana Machalová z pražského Make-Up Institute. Narůžovělý nebo studený podtón mají většinou lidé se světlou pletí, co se snadno spálí, olivový se hodí k tmavší pokožce.

Řiďte se spíš podle krku než podle obličeje, doporučuje Zuzana Mirová, vizážistka značky Rouge Bunny Rouge. “Make-up by měl s krkem co nejvíce splývat, jinak se z něj stane nápadná maska,” dodává. Pokud si nejste jistí, raději volte světlejší make-up než tmavší, ale úplně nejlepší bude zajít do specializovaného obchodu, kde vám zadarmo poradí profíci.

2. Korektor

U klasických korektorů platí podobná pravidla jako u make-upu. Většinou je pořídíte v béžové, růžové nebo neutrální variantě a v různě tmavých odstínech. “Pleťový korektor by měl být ve stejném odstínu jako make-up, korektor pod oči volte o jeden tón světlejší,” radí Zuzana Mirová.

Pro specifické účely si pak můžete pořídit ještě korektor barevný. Nebojte se, že po červeném zčervenáte a se zeleným budete za vodníka. “Trpíte-li na zarudlá místa a pupínky, použijte korektor s nazelenalým odstínem. Ne brčálově zelený,” říká s úsměvem Zuzana Machalová. Naneste ho pouze na postižená místa a přes něj naneste make-up pro sjednocení pleti.

Tmavé kruhy pod očima zneutralizujete pomocí korektoru s meruňkovým nádechem. “Nebojte se ani červeného,” radí vizážistka. Indické ženy na zakrytí kruhů používají oranžový nebo červený korektor nebo dokonce rtěnku; máte-li světlejší pleť, bude vám stačit jen opravdu malé množství. “To smícháte s běžným korektorem a získáte tak perfektní meruňkovou barvu, kterou nanesete na tmavá místa. Následovat by měl zase make-up.”

Korektor očního okolí, Vichy Paletka barevných korektorů, MUD Paletka barevných korektorů, essence

3. Tvářenka

Pro častý kámen úrazu platí vlastně jednoduchá pravidla. Obecně je dobré ji ladit s odstínem rtěnky, a pokud váháte mezi tvářenkou matnou nebo s jemným leskem, lichotivější bude lesklá varianta.



Nejdůležitější je ale odstín pleti. Světlým studeným typům sluší studená béžová, růžová, fialková a bordó; teplé a olivové pleti sluší broskvová a korálová. Tmavší pleti pak nejlépe sedne bronzová, hnědá, teplá lososová nebo i teplé červené odstíny.

Konkrétní odstín si nejlépe otestujete přímo na tváři. Jděte na to pomalu, radí Zuzana Machalová z Make-Up Institute. “Tvářenku aplikujte větším měkkým štětcem. Nejdřív ho jemně oklepejte, usmějte se na sebe do zrcadla a jemně poprašujte nejvyšší body tváří. Proces opakujte, dokud nebudete spokojení.”

Tvářenka v korálovém odstínu, Gosh Sytě růžová tvářenka, Chanel Do fialova laděná tvářenka, Oriflame

4. Bronzer nebo konturovací přípravek

U bronzeru je lepší vybírat studený tón, shodují se obě vizážistky. “V drogeriích najdete většinou ty teplé, co mají odstín až do cihlova. Vzhledu pleti moc nesvědčí a ve výsledku vypadají spíš jako špatně nanesená tvářenka,” myslí si Zuzana Machalová. Rozhodujete-li se mezi matným nebo třpytivým bronzerem nebo přípravkem na konturování, zvolte matný.

Tekutý konturovací přípravek, Rouge Bunny Rouge Krémový bronzer, RMS Beauty Jemný kompaktní bronzer, MUD

5. Rozjasňovač

Momentálně velmi módní produkt umí odrážet světlo, takže je skvělý na konturování, ale můžete ho použít i samotný nebo jen s podkladovým make-upem. Pleť omladí, projasní a dodá jí svěží, odpočatý, někdy až éterický vzhled. “Nanášejte ho na hranu nosu, pod obočí, na lícní kosti, do koutku očí i nad horní ret,” radí Machalová.



V obchodech dnes najdete spoustu variant včetně duhového, ale nejuniverzálnější jsou růžové varianty. Pro světlou pleť se pak specificky hodí studené odstíny růžové a fialové, perleťová a stříbrná. Opálená nebo snědá pleť si říká o tóny zlaté a bronzové.

Holografický pudrový rozjasňovač, Milk Makeup Rozjasňovač se zlatým nádechem, Sephora Barevný rozjasňující pudr, Bobbi Brown

6. Rtěnka

Možností je nespočet. Při výběru můžete vzít v potaz outfit, zbytek líčení, sezonu, denní dobu i příležitost, na kterou se chystáte. Jedno je ale jisté: zásadní roli hraje, zda jste studený nebo teplý typ. Podle tohoto klíče může každý najít perfektní rtěnku, ať už hledá tělový odstín, dokonalou červenou, módní fialovou nebo třeba modrou.

“Ve studených odstínech poznáte tóny do modra, patří mezi ně rtěnky malinové, fialové a sytě vínové. Teplým typům zase sluší rtěnky s nádechem do oranžova,” shrnuje Zuzana Machalová. Opatrnost doporučuje jen všem, co mají lehce nažloutlé zuby: “Neměli by nosit výrazné fialové rtěnky, ty totiž žlutý odstín zvýrazní.”

Červená rtěnka s oranžovým nádechem, NYX Rtěnky s modrými podtóny, Yves Rocher Fialová rtěnka pro majitelky bílých zubů, MAC

7. Oční stíny

U očních stínů nebo linek můžete být nejkreativnější. V módě jsou teď zářivé barvy jako z osmdesátých let i netradiční odstíny, jako je růžová nebo červená. Pro tradičnější denní líčení je pak dobré najít hnědý a tělový odstín, které vám sednou, a držet se jich, radí Mirová. Jinak se pravidly moc netrapte. “Snad jen tím, které platí vždy: že modré oči vytáhne bronzový stín,” uzavírá Machalová.