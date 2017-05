Ze sexu nás už hlava nebolí. Častěji se z milování vymlouvají muži

Je to paradox. Žijeme v době, ve které není místo pro sexuální tabu, erotika se na nás valí i z reklamních bloků na dětských televizních kanálech. Podle selské logiky by tedy naše manželské postele měly být rozvrzané o dost víc než ty našich předků. Ale ono tomu tak není. Jen oproti devadesátým letům spolu spíme méně často, alespoň to odhalují poslední zahraniční výzkumy. Například Britové spadli z pěti pohlavních styků za měsíc na tři. Dvaapadesát procent dotázaných dokonce uvedlo, že za minulý měsíc neměli žádný sex.

„V Česku zatím tento trend žádný výzkum nepotvrdil, ale pravdou je, že naše životní tempo výrazně zrychlilo. Za den stihneme to, co naši předci za týden. A to se odráží i v sexu,“ přiznává sexuoložka Hana Fifková. Zkrátka a dobře na něj nezbývá čas.

Kolem nás je spousta lákadel a možností, které nám seberou energii. A ta potom v posteli chybí. Někdo pracuje i po večerech, jiný propadl kultu těla a tráví večery cvičením, pro někoho je vrcholem uspokojení dobré jídlo. Nevěříte? Říká se tomu foodporn a na tenhle fenomén jste museli narazit, pokud jste na sociálních sítích. Ty jsou totiž zaplavené fotkami jídel, v restauracích si všimněte, kolik hostů, než pozřou první sousto, nejprve stráví několik dlouhých minut focením svého talíře.

S facebookem v posteli

Ale zpátky k „zabijákům“ sexu. Jsme víc ve stresu, neumíme se snadno odstřihnout od práce a netahat ji za dveře ložnice. Masovým vrahem našich sexuálních životů jsou ovšem naše mobily. Přes polovinu Čechů a Češek vlastní chytrý telefon, který jim umožňuje být stále na příjmu. Obratem odepisujeme na maily, kontrolujeme, co se děje na sociálních sítích, drbeme s kamarády na Viberu, projíždíme zpravodajské weby, hrajeme on-line hry... Bez toho, abychom se podívali na telefon, nevydrží většina z nás déle než hodinu. Ti největší závisláci to dokonce nedají déle než šest minut.

Kdo je singl, může si za to sám Partnera nenajdeme tak, že ho budeme hledat, ale navazováním kontaktů, tvrdí německý psycholog Michael Mary ilustrační fotografie

Stále častější obrázek z našich ložnic je tak ten, že v posteli ležíme zády k sobě v záři modrobílého jasu z displejů a jsme ukrytí ve vlastní virtuální bublině. Žádné přitulení, povídání, žádná šance na rozehrání předehry... A když už na sex dojde, stále máme telefon poblíž.

Vědci z britské durhamské univerzity přišli dokonce se zjištěním, že třetina respondentů během milování odpovídá na zprávy. Mobily ale neškodí jen v ložnicích. Kvůli nim se doma nevnímáme, protože jsme usazení ve virtuální realitě. Máme dojem, že jsme vypovídaní, v centru dění, a tak nemáme potřebu probírat, jak se ten druhý – stojící jen pár metrů od nás – má, co si myslí. Jestli u dětí bedlivě hlídáme, jak často jsou na telefonu a počítačích, kriticky bychom měli uznat, že otroci techniky jsme často hlavně my sami.

Sex po telefonu

Chytré telefony změnily i způsob, jakým navazujeme milostné vztahy. Už neflirtujeme, ale věnujeme se sextingu. Česky řečeno si posíláme textové zprávy, fotky a videa s lechtivým obsahem. To může být fajn zpestření partnerského života, navíc virtuální erotické hrátky jsou v kurzu i díky tomu, že řada párů je kvůli práci či osobním důvodům nucena mít spolu vztah na dálku.

V telefonu vám mohou ale přistát nahé fotky lidí, které rozhodně in natura vidět nechcete. Nebo je ani neznáte. Moje kamarádka by si mohla vytvořit fotoalbum s umělecky vyvedeným nadpisem Mužské chlouby. Snímek svého přirození jí zaslal například kolega z práce, stejně tak pár mužů z internetové seznamky, kterým bezelstně odpověděla na otázku, jak se má. Vloni na jaře i nesportovní fanoušky bavil pár týdnů příběh překážkáře Petra Svobody, který přítelkyni reprezentačního trenéra atletů zaslal fotografii svého penisu. Prý omylem.

Nejoblíbenějším virtuálním místem k seznámení je v současnosti aplikace Tinder, která se chlubí padesáti miliony aktivních uživatelů a každý týden se díky ní prý po světě uskuteční 1,5 milionu schůzek. Nemusíte nikam chodit, z gauče, nenamalovaná a v zapatlaném tričku můžete poznávat stovky potenciálních partnerů. Nejen na seriózní vztah, ale i na nezávazný sex. Na Tinderu ovšem nejsou přihlášení jen jedinci bez závazků. Podle průzkumu firmy GlobalWebIndex bylo 63 % dotázaných uživatelů Tinderu sezdaných, 12 % ve vztahu. U těch se snubním prstýnkem je valná většina mužů. Proč tu jsou?

Pro zadané ženy je Tinder místem, kde si zvyšují sebevědomí, protože tu od cizích mužů získávají něco na způsob lajků – ocenění jejich atraktivity. Pro zadané pány je to snadný způsob, jak si domluvit nezávazný sex nebo se „uspokojit“ nemravným dopisováním. „Virtuální sex nabízí mnoho výhod za malé investice. Muži nemusí investovat své zdroje do žen, nemusí s nimi hrát ,jejich hry‘, a navíc mohou mít sex, kdykoliv se jim zachce,“ říká sexuoložka Laura Janáčková.

Nevěra z internetu ale nakonec nemusí mít vůbec fyzický charakter, někdy platí pověstné, že pes, který štěká, nekouše. To ale neznamená, že je méně závažná. Může končit rozvodem podobně jako její tělesná varianta. Oproti letům minulým totiž ve společnosti narůstá nesouhlas s jakýmkoliv jejím způsobem. Odborníci na vztahy to mimo jiné vysvětlují tím, že narostl strach mužů. Čím jsou ženy samostatnější, tím víc se pánové bojí, že by je mohly opustit...

Orgasmus fifty fifty

Jestli moderní doba partnerskému sexuálnímu životu úplně nesvědčí, tak jeden benefit rozhodně přinesla. Emancipoval se orgasmus, hovoří se dokonce o zlatém věku ženské sexuality. Ženy jsou v sexu sebevědomé, chtějí si užívat podobně jako muži.

Vdávají se později, delší čas tráví bez závazků, a tak se zvyšuje počet sexuálních partnerů v jejich životě. Sex na jednu noc? Proč by si ho neužily, když mají chuť. Samantha ze Sexu ve městě by zaplesala, kolik má následovnic. Zdá se, že pryč jsou doby, kdy šlo v ložnici hlavně o to, aby byl uspokojený muž. A hlava rodiny pak kvůli letům v nevědomí ani nemá ponětí, jestli si jeho žena sex taky užila. Podle zjištění amerického Kinseyho Institutu si muži myslí, že jejich partnerka byla uspokojená častěji, než tomu ve skutečnosti bylo. A jen lehce nadpoloviční většina zpovídaných žen přiznala, že má orgasmus pravidelně.

„Ženy chtějí při milování prožít vzrušení a orgasmus, mají dost informací o vlastní sexualitě, takže nenechávají vše na partnerech, nenutí se do sexu, nemají-li chuť,“ komentuje proměnu lékařka Hana Fifková. Ukazuje se, že ač muži jsou považováni za iniciátory se silnou sexuální fantazií, v posteli jsou nyní akčnější ženy. Jeden výzkum překvapil závěrem, že zadané ženy jsou v dlouhodobých vztazích v posteli znuděné víc než jejich partneři. Jsou odhodlané víc experimentovat.

Možná to odstartoval erotický bestseller 50 odstínů šedi, ale přibližně od té doby sexshopy začaly hlásit nárůst prodeje erotických hraček. Designérka Anna Marešová je autorkou vibrátoru a Venušiných kuliček, erotických pomůcek, které získaly několik designérských ocenění. Když je vidíte, dojde vám, že vibrátor nemusí vypadat jako kýčovitá atrapa. A věděli jste, že Venušiny kuličky jsou i zdravotnická pomůcka?

„Fungují na posílení pánevního dna. A u některých žen pak zvyšují chuť na sex, což je proslavilo víc,“ uvádí výčet účinků mladá designérka, které lichotí, že zákaznice kvitují, že její erotické pomůcky nejen fungují, ale i dobře vypadají. Věkové rozpětí klientek je prý široké, od pětadvaceti let po šedesátnice. „Ani starší ženy mi nepřijdou ohledně sexuality zdrženlivější. To se často víc stydí muži,“ prozrazuje Anna Marešová.

Když chlapa bolí hlava

Zapomeňme na odrbané klišé o bolesti hlavy, kterou žena předstírá, aby se vyhnula sexu s manželem. V jednom průzkumu přes polovinu žen uvedlo, že chtějí sex častěji než jejich mužské protějšky. V dalším přes šedesát procent mužů přiznalo, že několikrát za měsíc použijí nějakou výmluvu, aby nemuseli mít sex se svou partnerkou, protože na něj nemají náladu.

Proč muži ztrácejí chuť na sex? Nejčastěji se hovoří o starostech, stresu. V době hypoték a poměrně vysokých životních standardů mají obavy, že jako živitelé rodiny zklamou. Platí také úměra, že čím více hodin trávíme v práci, tím menší chuť na sex máme. Při soužití s workholikem vám doma peřiny lítat vzduchem nebudou. Další poznatek přidává sexuoložka Fifková.

„Jedna z hypotéz tvrdí, že je to důsledek konzumace internetové pornografie. Mnoho mužů si zvyklo pravidelně masturbovat u porna. Muži v této souvislosti hovoří o tom, že potřebují stále výraznější a explicitnější zrakové podněty. Že vlastně jejich sexualita na ty ,normální‘ stimuly nereaguje.“

Kvůli nižšímu sexuálnímu apetitu trpí mužské sebevědomí. Když se nechovají v ložnici jako „nadržení“ alfa samci, ale raději se překulí na bok a spí, protože prostě nemají náladu ani chuť, začnou jimi zmítat pochybnosti, jestli jsou správní chlapi. Zbytečně. Každý máme chutě jiné.

Oddělené ložnice

Názory na oddělené spaní vyvolávají mezi jeho příznivci a odpůrci vášnivé spory. Pro někoho je představa usínání v osamocené posteli jasnou diagnózou konce vztahu, vyznavači vlastních ložnic tvrdí, že jejich manželství prospěly a vzájemné noční návštěvy vrátily do života ztracené vzrušení...

Základním pravidlem, bez kterého tenhle systém nelze aplikovat bez následných problémů, je to, že vždy musí jít o souhlasné rozhodnutí obou partnerů. Tento model asi řadě párů vyhovuje, oddělených ložnic přibývá, dokonce na ně mnohdy myslí samotní architekti při navrhování nových domů. Před šesti lety exkluzivní výzkum pro Magazín MF DNES odhalil, že 36 % jedinců žijících v páru spí ve vlastní posteli. Prim hrály dvě skupiny – rodiny s malými dětmi, kdy se mámy stěhují k probouzejícím se miminům a batolatům, a starší generace, která má pro změnu potomstvo z domu a uvolní se jim pokoj. Po desítkách let soužití může být úlevou dopřát si víc soukromí pro sebe.

Je jasné, že čerstvě zamilovaný pár nebude usínat zvlášť, ale po opadnutí hormonální smrště se dají pochopit důvody, proč tuhle variantu soužití posvětit. Třeba když je jeden z partnerů sova a druhý skřivan. Každý usíná v jinou dobu, každý vstává v jiný čas a ruší se. Ženy často utíkají spát do jiných místností od mužů, kteří chrápou. Hlučností si takové chrápání nezadá s nadupanou motorkou. Paradoxně právě chrápající manželé mnohdy nelibě nesou, když se žena z ložnice odstěhuje, ač se ona vedle nich není schopná pořádně vyspat...

Jak tedy zapracovat na tom, aby sex z dlouhodobého vztahu nevymizel? Sexuoložka Hana Fifková má celý výčet rad, třeba že si máme dávat záležet na tom, jak vypadáme (to platí i pro muže), respektovat partnerovu autonomii, nepřehánět to s autoerotikou... Hlavně je třeba na sexu pracovat podobně jako na vztahu, umět spolu o věcech mluvit.

„O sex je třeba se snažit, i když je to někdy trochu namáhavé,“ vzkazuje odbornice a dodává, že je dobré si osvojit realistický pohled a neočekávat, že sex v dlouhodobém vztahu se bude podobat pornu – to je rada pro pány – nebo červené knihovně, k čemuž inklinují ženy.

Jestli na vás teď dolehla lehká melancholie, že už ani sex není, co býval, vězte, že bude hůř. Futurologové tvrdí, že už někdy kolem roku 2050 si budeme v ložnicích užívat sex s roboty. Vedle toho hned vypadá usínání s mobily v ruce jako roztomilý nešvar.