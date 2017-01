Jak se vyrovnat s nevěrou? Univerzální recept neexistuje

Když pětatřicetiletá úřednice Klára popisuje, jak ona vnímá nevěru, lidé obvykle kroutí hlavou. „Můj muž má nevěru povolenou,“ říká s překvapivou jistotou. „Za dodržení tří podmínek: že domů nedostane pohlavní chorobu, že si nikde neudělá dítě a že se o tom nedozvím,“ vypočítává a dodává: „Samozřejmě by se mi s tím těžko vyrovnávalo, kdybych zjistila, že manžel má zástoje jinde. Tím svým prohlášením chci hlavně říci, že nejsem ten typ, co by chlapovi balil kufry, když mu někde ujedou nohy – náš vztah je dost pevný na to, aby ho nezničil jeden úlet.“



A co na to říká manžel, nabízí se další otázka. „Myslím, že mi věrný je. Já ovšem nevěru povolenou nemám,“ směje se Klára. Podle rodinného terapeuta Marka Kučery je tento postoj dost ojedinělý. „Pokud jim to funguje, pak je to dobře a nemají důvod to měnit,“ zahajuje základním pravidlem, které vždy zdůrazňuje svým klientům. „Musím ale říci, že v poradně na lidi s takovýmto postojem příliš nenarážím. Já osobně si nejsem jistý, zda je možné takovému pravidlu dostát – především té části o tom, že se to partnerka nesmí dozvědět,“ vysvětluje.

Od sexuální revoluce jsou z nás puritáni

To, že lidé považují nevěru za důvod k balení kufrů a vyhazování z domácnosti, zná ze své praxe i doktor Kučera. „Lidé sice často hrozí, že nevěra je konec vztahu, ale podle mých zkušeností jich to 95 ze 100 neudělá,“ konstatuje.

Co dělat, když odhalíte nevěru? Jako první bych doporučil, aby věc neřešili hned radikálně sbalením kufrů nebo posláním rozvodových papírů k soudu – měli by si dát nějaký čas na odležení, vnímat, jak se jejich pocity vyvíjejí, hodnotit chování jejich partnera a podobně. Velmi bych jim také doporučoval, aby se v nevěře nepitvali – nechtěli znát podrobnosti vztahu, který se odehrál za jejich zády. Často mi říkají: „Dokud nevím, co a jak se stalo, neumím se s tím vyrovnat. Já vím, že se všude píše, že to nemám chtít vědět, ale já to prostě potřebuji...“ NEPOTŘEBUJÍ. Ještě jsem se nesetkal s případem, kdy by se situace po rozebírání podrobností nezhoršila, a proto na všechny apeluji, aby toto opravdu nedělali. Nerýpat, neznat detaily: to je základ, pokud chcete nevěru překonat a zachovat si vztah. Kdo se neumí vyrovnat s něčím, co neví, tak se tím méně bude umět vyrovnat s tím, co bude dopodrobna znát. A moje další rada: pokud se partnerům nepodaří situaci vyřešit ani po nějaké době, ať se nebojí oslovit odborníka, rodinného poradce nebo psychologa. PhDr. Marek Kučera, Ph.D., manželský a rodinný poradce

Lidé obvykle mají zájem vztah i přes nevěru zachovat, nicméně je to těžké – to, že je nevěra absolutně nepřijatelná, je v dnešní společnosti silně zakořeněno. „Je to paradoxní. Po sexuální revoluci se přístup k sexu uvolnil, ale v otázce nevěry se z nás naopak stali puritáni. Souvisí to i s faktem, že manželství už není danost a ekonomická nutnost, kterou bylo třeba udržet kvůli obživě rodiny a jejímu fungování: lidé tak nejsou pod tlakem, který by je nutil nevěru vyřešit a překonat,“ popisuje doktor Kučera.

A připomíná, že tento tlak ještě posiluje současná popkultura: „Podívejte se na populární filmy a seriály, nenajdete tam případ, kdy by nevěrník byl pozitivní postava – vyjma případu, kdy se jedná o týranou ženu, která prchá ze vztahu, který ji ničí,“ ilustruje.

A teď jiný případ. Na diskusním fóru rozebírala svou situaci žena, která zjistila, že její muž a jeho kolegyně se do sebe zamilovali – k ničemu ale nedošlo: vyznali si city, ovšem muž kolegyni odmítl s tím, že má manželku a rodinu a nechce je zradit. Manželka nicméně jejich komunikaci našla a má pocit, že muž je nevěrník, když má city mimo jejich vztah.

„V této situaci by žena měla na sobě zapracovat nebo vyhledat odbornou pomoc. Vzhledem k tomu, že je jí manžel věrný a loajální, měla by se pokusit svůj postoj změnit,“ konstatuje doktor Kučera. „Roli hraje i to, že mnozí lidé odvozují svoji hodnotu od partnerského vztahu,“ dodává manželský poradce.

Žena, kterou muž podvede, v tom nevidí jen sexuální úlet, ale i útok na svou osobu: „Tím, že potřebuje sex jinde, mi vlastně říká, že jsem špatná!“ Takové vnesení vlastních nejistot ovšem možnost překonání nevěry dále komplikuje podobně jako další argumenty podvedeného partnera: „Vždyť já jsem nic neudělal/a, proč bych měl/a já chodit do poradny, trpět a pracovat na tom, aby se situace zvládla...“

Podváděný partner by si měl uvědomit, jaký problém nevěra obnažila („náš vztah obecně nefunguje dobře“, „muž se omluvil, ale já se přes to pořád neumím přenést“, „ženě asi v našem vztahu něco chybělo, ale já neumím zjistit, co to je“), a pracovat na jeho řešení tak, jak je v jeho silách.

„Může to člověku připadat nefér, ale pokud si chcete vztah udržet, je potřeba napnout síly a snažit se popracovat právě na tom, co můžete změnit vy, i když jste situaci nevyvolali – protože v ní jste s partnerem oba,“ vysvětluje.

Největší zlo: Facebook a mobily

Počet případů, kdy partner nevěru odhalí, v poslední době výrazně roste s tím, jak lidé používají mobilní telefony či jinou elektronickou komunikaci, k níž se může jejich partner dostat. „Když za mnou někdo přijde kvůli nevěře, skoro vždycky v tom hraje roli mobil, e-mail, Facebook,“ popisuje svou praxi doktor Kučera.

Přibývá přitom i různých špionských aplikací, které sledují pohyb nebo komunikaci majitele telefonu – jejich použití přitom hraničí se zákony na ochranu soukromí. Pro mnoho lidí je navíc vědomí, že jim ten druhý leze do soukromí, horší než případná nevěra.

„Doporučuji, aby si partneři hned na začátku vztahu nastavili a bez předsudků domluvili, jak své soukromí chápou: zda je elektronická komunikace privátní nebo zda jsou otevření – podle hesla nemám co skrývat – a obě strany počítají s tím, že jim partner může počítač nebo mobil otevřít. Taková domluva je ale velmi křehká a nesetkal jsem se s tím, že by dlouhodobě fungovala bez problémů,“ popisuje manželský poradce.

Je jasné, že i při dohodě na respektu k soukromí se může stát, že člověk neodolá – a v takovém případě je na místě si s partnerem promluvit nebo zajít na poradu s odborníkem, jak tuto prekérní situaci vyřešit tak, aby se ve vztahu nezničila důvěra.

Je řešením volný vztah?

I když se může zdát, že by odpovědí na problémy spojené s nevěrou mohla být vzájemná dohoda na volném vztahu, doktor Kučera to za ideální řešení nepovažuje.

„Teoreticky asi existují volné vztahy, ale já jsem se s nimi v praxi nikdy nesetkal, a podle mé zkušenosti je velmi málo pravděpodobné, že by to někomu mohlo fungovat dlouhodobě. Partnerům většinou začne vadit, když vědí, že ten/ta jejich má jiný vztah,“ popisuje svou zkušenost. Na druhou stranu nevylučuje, že by to pro někoho řešení být mohlo.

„Fungovat může cokoli, pokud se na tom partneři dohodnou,“ opakuje základní vztahové pravidlo. „Já osobně bych nicméně doporučoval, aby lidé šli do vztahu s tím, že chtějí být věrní. Každý z nás by pak měl být tolerantnější v případě, že se ve vztahu objeví nevěra,“ uzavírá doktor Kučera.

Článek vyšel v lednovém vydání časopisu Zdraví.