Jak ochránit děti před nákazou z klíšťat? Některé metody slibují nemožné

Klíšťatům se nejlépe daří v neposekané a vyšší trávě, takže nejčastěji na ně mohou děti narazit při vycházce v přírodě či běhání ve vyšší trávě kdekoliv v parku, na koupališti či na podzim při sbírání hub.



„Při všech venkovních aktivitách je děti dobré vhodně oblékat. Doporučuje se nosit světlé oblečení, na kterém jsou lezoucí klíšťata dobře vidět a dají se tedy odstranit ještě dříve, než se přisají. Dále je vhodné při procházce v lese obléknout dítě do dlouhých kalhot nejlépe s gumičkou přes uzavřenou obuv. Na kůži či na oděv je pak vhodné použít repelent. Nejlepší ochranou proti klíšové encefalitidě je pak včasné očkování. Děti je možné očkovat už od jednoho roku, ale dostačující je až od 3 let,“ vyjmenovává základní pravidla pediatrička Lucie Bejstová z EUC Kliniky Plzeň.



S očkováním proti klíšťové encefalitidě je vhodné začít v chladných měsících roku, kdy je aktivita klíšťat minimální a je dostatek času k vytvoření účinných protilátek po očkování. „Očkovat se dá i ve zrychleném schématu, kdy už po 14 dnech po podání druhé dávky očkovací látky vzniká dostatečná ochrana proti tomuto onemocnění,“ upozorňuje Bejstová.



Repelenty chemické i podomácku vyrobené

Chemické repelenty je podle lékařky možné použít už u kojenců od 3 měsíců, vždy je ale na místě si důkladně přečíst informace na zakoupeném přípravku, kde by mělo být uvedeno, jak, kam a jak často se repelent má aplikovat. Aby byl repelent účinný, musí být většinou nanášen opakovaně během dne.

Ale jak chránit před klíšťaty novorozence, pro které se ještě repelent nehodí?

„Rodiče by neměli pokládat kojence do trávy, ani deka klíště neodradí. Nenechávejte batolata pobíhat v neposekané trávě, vhodně je oblékejte a používejte účinné repelenty. Po návratu domů vždy dítě pečlivě prohlédněte a pokud objevíte přisáté klíště, tak ho co nejdříve odstraňte,“ doplňuje lékařka.



Z repelentů doporučuje Lucie Bejstová hlavně ty osvědčené a testované. Na internetu si poslední dobou maminky často vyměňují recepty na domácí přírodní repelenty, které se většinou skládají z aromatických látek jako je levandule nebo rozmarýn. Lékařka pro děti a dorost Bejstová je neodsuzuje, ale ani by na ně nespoléhala: „Jistě neublíží, ale jejich účinnost nebude stoprocentní.“ Problém s podobnými přírodními přípravky bývá v tom, že lze jen velmi těžko zjistit jejich účinnost a ne vždy se při domácí přípravě docílí dostatečné koncentrace aromatických látek. Oproti chemickým repelentům je navíc nutné je nanášet na pokožku a oblečení častěji.



Falešný pocit bezpečí

Americká organizace Consumer Reports pak varuje před některými typy ochrany před klíšťaty, které se při nezávislých testech neprokázaly jako účinné. Přesto jsou ale v obchodech a zejména na internetu k dostání a některé rodiče by mohly nalákat na líbivé slogany o bezpečné ochraně pro jejich děti. Jejich nebezpečí spočívá právě v tom, že rodiče po jejich zakoupení propadnou pocitu falešného bezpečí a mohou zanedbat ostatní kroky k ochraně dítěte před klíšťaty v domnění, že „novinky ze světa technologie“ je dostatečně odpudí.



Prvním z neověřených repelentních přípravků jsou gumové náramky napuštěné repelentem, které slibují ochránit před klíšťaty a komáry, aniž byste museli dítěti mazat odpuzující přípravek přímo na pokožku. Zní to lákavě a snadno, ale ve skutečnosti to není moc účinné řešení. Komáři ani klíšťata si s náramkem příliš hlavu nelámou, odpuzuje je pouze tam, kde se přímo dotýká kůže. Tyto náramky částečně fungují pouze v případě, že obsahují podobné látky jako chemické repelenty, uvádí nedávná studie Žurnálu pro studium hmyzu.



Dalším příkladem nefunkční ochrany před hmyzem jsou podle americké neziskové organizace Consumer Reports zařízení pracující na principu vysílání ultrazvuku, který má hmyz odpudit. Ultrazvuk je po lidské ucho neslyšitelný a podle teorie prodejců tak poskytuje dítěti doslova neviditelnou a neslyšitelnou ochranu. Problém je v tom, že se to nepovedlo dostatečně vědecky prokázat, spíš naopak.



Jen v loňském roce bylo několik firem ve Spojených státech amerických vyšetřováno a nakonec i nuceno zaplatit pokutu v řádu stovek tisíc dolarů za tvrzení, že jejich náramky nebo utrazvukové odpuzovače odpuzují hmyz, i když to neměly vědecky podloženo.



Jak nejlépe odstranit klíště, pokud už ho dítě chytne?

I přes veškeré snahy rodičů se může stát, že dítě klíště při pobytu venku v létě chytne. V tom případě je důležité je co nejdříve správně odstranit. K odstranění klíštěte použijte pinzetu nebo speciální kleštičky k odstraňování klíšťat.



„Doporučuje se pokapat klíště dezinfekcí a pak ho uchopit co nejblíže kůži a opatrně vytáhnout, aby se nepřetrhlo. Pak klíště zabalit do papíru a spálit nebo spláchnout do WC. Již se nedoporučuje klíště pokapávat olejem, protože když se klíště dusí, může dojít k průniku jeho slin do rány a tím se zvýší riziko přenosu infekce. Po odstranění klíštěte pak postižené místo důkladně potřete desinfekčním roztokem,“ popisuje lékařka.



Někteří vyděšení rodiče si klíště nechávají následně testovat ve specializovaných laboratořích na případnou boreliózu nebo encefalitidu za přibližně dva tisíce korun.Výsledky jsou hotové asi za tři dny, jenže ani pozitivní nález u klíštěte nutně neznamená, že od něj nemoc chytl i člověk. U něj je proto potřeba zaměřit se hlavně na možné příznaky onemocnění. Celkem známý je červený flek kolem místa, kde bylo klíště přisáté. Rodiče by měli u dětí sledovat i celkový zdravotní stav a pohodu.



Klíšťata mohou přenášet virus klíšťové encefalitidy, která u dětí neprobíhá tak těžce jako u starších lidí. „Většina těchto nákaz proběhne bezpříznakově. Pokud dojde k onemocnění má dvoufázový průběh. Zhruba po týdnu až 14 dnech se objeví horečka, bolesti hlavy a zvýšená únava. Pak následuje několik dnů, kdy je dítě bez potíží. Pak se znovu objeví horečka, silné bolesti hlavy, zvracení, světloplachost. Tento stav může trvat 2 až 7 dnů, pak se může objevit obrna lícního nervu,“ vyjmenovává průběh nemoci Lucie Bejstová a připomíná, že proti klíšťové encefalitidě je možné podstoupit očkování.

Druhou závažnou nemocí přenášenou klíštětem je lymská borelióza, bakteriální onemocnění proti kterému zatím očkování neexistuje. „Po několika dnech až týdnech se v místě přisátí objeví skvrna červené barvy, může mít i bledší centrální část. Skvrna bývá nejčastěji na dolních končetinách. Dalším projevem časné infekce může být boreliový lymfocytom (červený uzlík). Bývá často na ušním boltci, na prsním dvorci či na šourku. Většinou dochází ke zduření spádových lymfatických uzlin. V této fázi je onemocnění dobře léčitelné antibiotiky. Pokud infekce není léčena, dále progresuje a dochází k rozsevu infekce po těle. Příznaků je velmi mnoho a vždy je dobré se včas obrátit na lékaře,“ připomíná dětská lékařka Bejstová.