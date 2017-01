Nemohla mít děti, pak se během devíti měsíců stala čtyřnásobnou matkou

Když bylo Lytině 19 let, prodělala leukémii, ze které se sice úspěšně vyléčila, ale lékaři jí řekli, že bude mít pravděpodobně velké problémy s početím nebo donošením dítěte. Když se pak vdala a začala se s manželem o dítě snažit, zjistila, že měli pravdu. Ačkoli otěhotněla bez problémů, nebyla schopná miminko donosit a celkem sedmnáctkrát potratila.

„Byli jsme s manželem zoufalí, už jsme nevěřili, že by se nám mohl splnit sen a narodilo by se nám miminko. Začali jsme tedy uvažovat o adopci. Bohužel v té době nebyly žádné malinké děti k adopci, tak jsme začali hledat náhradní matku, která by byla oplodněna naším embryem a dítě donosila. Ale několikrát stejně jako já potratila. Až z posledních dvou zmražených embryí se podařilo donosit dvě holčičky,“ sdělila žena.

Ale v době, kdy byla těhotná náhradní matka, byla těhotná i ona. A protože se bála, že opět potratí, nikomu kromě manžela a lékaře o svém těhotenství neřekla a jen tiše doufala, že vše dobře dopadne. A tak se také stalo. Pouhé dva měsíce před narozením dvojčat porodila ona sama zdravou holčičku. Během tří měsíců se tak stala trojnásobnou matkou.

„A aby toho nebylo málo, otěhotněla jsem po šestinedělí znovu. Za sedm měsíců se nám předčasně narodila čtvrtá dcera císařským řezem. Je to zázrak a neuvěřitelný dar. Tak dlouho jsme si přáli velkou rodinu, až nám během pouhých devíti měsíců byla nadělena čtyři krásná miminka,“ pokračovala. V těhotenství se kvůli stresu bála chodit i na nákup nebo řídit auto. Myslela si, že jakákoli nepříjemná situace může způsobit potrat, takže přestala chodit do práce a jen ležela v klidu doma.

Dnes má Lytina s dětmi hodně práce. Stará se totiž o čtyři téměř stejně staré děti a z poklidného života je rázem chaos. „Někdy mi chybí chvilka o samotě a klid. Občas bych chtěla prospat celý den a jsem strašně vyčerpaná, ale přesto jsem strašně šťastná, že máme čtyři krásné a zdravé dcery. Nic krásnějšího jsem si nemohla přát,“ doplnila.