Cukrárně dala vše, ale nemá nic. Hádkám o peníze můžete předejít

„Peníze bývají jednou z hlavních příčin neshod mezi partnery, hned po nevěře jsou nejčastějším důvodem k rozvodům a rozchodům,“ konstatuje Koučka Petra Lekešová-Krajčinovič. Důvodem může podle ní být jejich nedostatek, rozdílné potřeby partnerů, anebo tahanice o majetek.

„Důležité jsou společné cíle partnerů. Pokud chce jeden jachtu na moři a druhý chatu v Posázaví, kompatibilita nebude možná,“ nabádá Petra k prevenci a upřesňuje, že když si člověk s vysokými nároky na život vezme někoho, kdo je spokojený s pouhým přežíváním, lze očekávat problémy a hádky o peníze.

„Proto je rozumné si s partnerem vyjasnit plány a očekávání do budoucna a ušetřit společné jmění,“ upozorňuje na chybu, kterou udělala i paní Ivana, když bez smlouvy a v absolutní důvěře vložila do firmy všechny svoje úspory, čas a energii. Sice se dnes za její zmrzlinou do cukrárny sjíždějí turisté z daleka, místo vděku se dočkala jen urážek a ujištění, že těch „pár“ peněz, co do cukrárny vložila, nestojí za řeč.

V případech podobných tomu Ivaninu se ženy, ale i muži často nevěří, že sami obstojí a bojí pohnout z místa. „Vzpomínám na příběh jedné z klientek, která žila v manželově trvalém ujišťování, že o ni nikdo nestojí, kam by chtěla odejít, nikdo jí přece nechce,“ říká koučka a dodává, že, i když se nám to může zdát ůsměvné, mají slova velkou sílu. Zmíněné výroky opakované dokola člověka znejistí a utvrdí v tom, že může být rád i za to ponižování.



Existenční obavy nás mnohdy drží v nefunkčním vztahu. Někdy je důvodem

strach ze samoty, proto raději žijeme s tyranem nebo semetrikou jen

proto, abychom nebyli sami.



„Vedu to tu celé úplně sama, přes výrobu, marketing, úklid, manažer, veletrhy... všechno komplet dělám já, partner nedělá nic. V sezoně pracuju i 23 hodin denně,“ říká zklamaná Ivana a stěžuje si také na nemocnou páteř, nehybné prsty na ruce, vyčerpaně se cítí i psychicky. „Za 16 let, co vyrábím zmrzlinu, je mé zdraví úplně v háji, čekám na operaci tří titanových plotýnek,“ říká.

V domě zatím se svým partnerem bydlí, má tu i trvalé bydliště, ale říká, že do bytu chodí jen přespávat na gauč. „Ale pravděpodobně ne na dlouho,“ tvrdí. „Je to velké zklamání. Myslela jsem si, že přítele znám a že je to člověk, který chce zabezpečit svoji rodinu, což jsem teď prokoukla a zjistila, že to tak nikdy nebylo a ani nebude.“

Koučka Petra podpořila Ivanu v rozhodnutí odejít od despotického manžela. „Pokud si člověk uvědomí, že život má jen jeden, nic není důležitější než já a chci pro sebe to nejlepší, má z poloviny vyhráno a velkou šanci zařídit si kvalitní a spokojený život, říká Petra a případnou samotu považuje za cennou. „Alespoň se lépe poznáme.“

Co dělat, když jste na tom podobně jako Ivana, ale nevěříte si, že dokážete začít znovu na vlastních nohách?

„Vzpomeňte si na svoje největší úspěchy, co vám pomohlo k jejich dosažení, sepište si seznam toho, co umíte, jak toho můžete využít. Promyslete stav svých financí, stanovte si, kolik peněz pro rozjezd potřebujete, a běžte si pro ně!“ radí koučka.