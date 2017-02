Horké nápoje pro mrazivé dny. Zahřeje vás zázvor, skořice i rum

Než se pustíte do přípravy horkého nápoje, je dobré si připomenout několik důležitých věcí. Třeba to, že alkohol by se neměl vařit, a tak víno na svařák nepřivádějte až k bodu varu, ale stáhněte ho z plotny o chvíli dřív, a pálenky nebo rum do pití přilévejte až úplně nakonec.

Naopak koření prospěje, když se v tekutině chvilku prohřeje, dostane tak možnost pořádně rozvinout všechny vůně, které v sobě skrývá. Jestli nemáte rádi, když v nápoji něco plave, přeceďte koření (a třeba taky strouhaný zázvor) přes cedník nebo je předem zabalte do plátýnka, půjde pak z kastrolu lépe vyndat najednou.

Nejlepší na servírování jsou sklenice ze skla, které odolá vysokým teplotám, ve kterých vynikne vzhled horkého nápoje. Pokud ho před podáváním budete nalévat třeba do skleněného džbánku a nejste si jisti, že vysoké teploty snese, ponořte do něj předtím lžíci nebo vidličku a horký nápoj lijte přes ni – kov odvede část horka pryč a sklo nepraskne.

Horký pomeranč

Ingredience:



1 l pomerančového džusu



1-2 cm zázvoru



koření dle chuti (badyán, kardamom, skořice, hřebíček)



4 lžíce medu



Pracovní postup:

Pomerančový džus nalijeme do kastrolu, přidáme do něj koření i nastrouhaný oloupaný zázvor a pomalu přivedeme k varu. Vaříme asi tři minuty.

Do odstaveného kastrolu vmícháme med a necháme ho dokonale rozpustit.

Ještě horký nápoj přelijeme přes cedník do silnostěnných skleniček a podáváme.



Tip: Můžete ozdobit plátkem pomeranče a přidat malého panáka slivovice.

Cider punč

Ingredience:

1 l jablečného cideru



4 lžíce javorového sirupu



6 tyčinek skořice



hřebíček



citronová šťáva



křížaly



plátky citronu a pomeranče na ozdobu



Pracovní postup:

Jablečný cider smícháme v hrnci s javorovým sirupem, přidáme skořice a hřebíček a přivedeme k varu. Odstavíme, vložíme křížaly a necháme asi deset minut odstát, aby se chutě spojily.

Nakonec znovu ohřejeme, přilijeme trochu citronové šťávy, nalijeme do skleniček a ozdobíme plátky citronu a pomeranče.



Tip: Pokud chcete získat trochu ostřejší nápoj, vylepšete ho bílým nebo tmavým rumem. Můžete také přidat na kostičky nakrájené jablko.

Karamelový svařák

Ingredience:

6 lžic třtinového cukru



1/2 l vařicí vody



koření dle chuti (skořice, hřebíček, badyán)



1 l červeného vína



kandovaná pomerančová kůra



1 cl rumu



šťáva z citronu a krupicový cukr



Pracovní postup: