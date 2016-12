Dvacet let jsem bojovala s anorexií, přiznala Baldwinova manželka

Baldwinová v knize The Living Cleary Method popisuje, jak si porucha příjmu potravy vybrala svou daň na jejím mladém těle v době, kdy tančila.

„Dlouho trvající boj s anorexií a bulimií mě zcela sžíral. Když mi bylo 20 let, při výšce 160 centimetrů jsem měla přinejmenším o devět kilo méně, než je zdravá hmotnost. Lámaly se mi nehty, vypadávaly mi vlasy, přestala jsem mít menstruaci a byla jsem vyčerpaná. Nešťastná a zoufalá jsem se chtěla cítit lépe,“ prozradila.

Aniž by si to uvědomovala, začala se vzdalovat od své vášně pro pohyb a místo toho tlačila své tělo až na hranice svých možností a vystupovala i navzdory bolesti či únavě. Po skončení kariéry tanečnice na New York University, se začala věnovat józe, která jí pomohla zbavit se stresu z tance.

„Kéž bych mohla říct, že to pak už byla hladká cesta, ale někdy se věci nejdřív mnohem zhorší, než se stanou lepšími. I když jsem pomáhala spoustě jiných lidí, neposlouchala jsem své tělo. Realitou byly mimořádně dlouhé dny, kvůli kurzům jsem vynechávala jídlo,“ přiznala Baldwinová.

Zlom u ní nastal v roce 2009 po ošklivém zranění nohy, kdy se musela dlouho léčit. Tenkrát si prý srovnala své hodnoty a pracovala na uzdravení těla i mysle.

„Můj rok zotavení se stal rokem probuzení, ve kterém jsem napravila dvě desítky let trvající stravovací potíže a začala se mít ráda. Našla jsem zálibu v jídle a všem, co k němu patří, místo abych ho odmítala nebo se mu vyhýbala,“ dodala s tím, že nyní se snaží i kvůli rodině žít opravdu zdravě a dávat si pozor. S hercem Alecem Baldwinem (58) má tři děti - Carmen (3), Rafaela (1) a tříměsíčního Leonarda.