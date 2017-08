Gemma Artertonová: Je ponižující, že musí herečky hubnout kvůli natáčení

Na svou postavu tvaru přesýpacích hodin byla Gemma vždycky pyšná, protože se to líbilo hlavně mužům a jí imponovalo, že se jí díky tomu dvořili. Její postava však neuchvátila všechny. Filmaři totiž herečku nutili hubnout.

Když natáčela film v Maroku, poslali producenti filmu za Gemmou přímo do Afriky trenéra, který jí měl dát do těla, aby měla dokonalou postavu.

„Pracovala jsem na filmu v Maroku, nebudu říkat, o co šlo. A po pár týdnech mi řekli, že se nedá nic dělat, ale zkrátka potřebuju trenéra, který si mě vezme do parády. V tu chvíli jsem ztratila veškeré sebevědomí a říkala si, co je na mě sakra špatně. Bylo to opravdu ponižující a traumatizující. Celkově je velmi ponižující, že se po herečkách vyžaduje hubnutí kvůli natáčení,“ svěřila se Gemma, která pak z posilovny producentům musela posílat fotky. Nevěřili jí totiž, že se do cvičení opravdu pustila.

„Normálně jsem se tam musela natočit. Aby bylo jasné, že něco dělám. Musela jsem se hlídat i v jídle. Jednou jsem měla chuť na sušené meruňky. A lidi od filmu na mě zděšeně koukali a říkali mi, že to snad ani nemůžu myslet vážně,“ dodala pro magazín GQ. Ale vzhledem k tomu, že o roli stála a nechtěla přijít v budoucnu o další herecké příležitosti, poslušně rozkazy plnila. Dnes už by to prý neudělala.

Gemma si zahrála ve snímcích jako Sirotek, Hlasy, Hra na hraně, Zmizení Alice Creedové, Holky z naší školky a dalších.