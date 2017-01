Stala jsem se trenérkou, abych se donutila ke cvičení, říká žena

„Když jsem dospívala, přímo jsem nesnášela posilovnu a cvičení. Otěhotněla jsem v devatenácti letech a nemyslela jsem na to, že bych měla jíst tak, abych toho po porodu nelitovala. Takže jsem jedla všechno, na co jsem měla momentálně chuť. Normálně jsem se přejídala,“ sdělila v rozhovoru pro The Mirror Stephanie.



Protože je poměrně malého vzrůstu, každé kilo navíc na ní bylo hned vidět. Dnes ani nechce ukazovat fotky, které byly pořízeny po porodu. Za svou postavu se trochu stydí a fotky jako odstrašující příklad ukazuje jen svým klientům, kteří chtějí s cvičením seknout. Je to pro ně prý dobrá motivace.

„Po porodu jsem se nechtěla vracet do své staré práce, tak jsem se rozhodla, že půjdu do rekvalifikačního kurzu a stanu se trenérkou fitness. Brala jsem to tak, že když to budu umět a budu se tím muset život, přinutí mě to cvičit taky. Zamilovala jsem si to. Začátky jsou vždycky těžké, ale chtěla bych všem říct, že když vydrží, čeká je odměna. Ten pocit po cvičení je nepopsatelný,“ myslí si žena, která začala během kurzu pravidelně běhat a denně se tak dostala bez problémů za pár týdnů na vzdálenost deseti kilometrů.

„Běhám denně a cvičím denně. Na svou postavu jsem pyšná. Jsem spokojenější, cítím se šťastná. Doma zvedám činky a chodím i do posilovny. Jezdím na fitness soutěže. Možná vypadám jako blázen, ale raději budu cvičit a cítit se dobře, než abych přibírala a podepsalo se to na mém zdraví,“ doplnila.

Stephanie říká, že kdyby se nestala trenérkou, nezjistila by, jak dobrý pocit po cvičení člověk může být. „I kdybych cvičila jen doma, nezůstala bych u toho. Takhle to dělám pořád,“ dodala trenérka, která má téměř půl milionu fanoušků na sociální síti.