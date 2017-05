Drahé napodobeniny, igelitové tašky a lego na přehlídkových molech

Většinou to bývá naopak. Místo luxusních a pro většinovou populaci nedostupných kousků se dělají lacinější verze oblečení a doplňků, které si může dovolit i člověk s průměrným či nižším platem. Jenže sem tam se stane, že i velké módní domy čerpají inspiraci ve spotřebním zboží. Naposledy to byla značka Balanciaga. Její oversized kabelka z nejnovější kolekce se totiž nápadně podobá obří plastické tašce z řetězce Ikea.

Charakteristická modrá taška Frakta slouží primárně jako nákupní košík na drobnější předměty, které si lidé chtějí z obchodu odnést, ale hojně je využívaná především při stěhování. Její výhody jsou zjevné.

Modrý zázrak

Hodně se toho do ní vejde, snadno se udržuje a dá se lehce složit. Jenže zatímco obří nákupní taška z plastu stojí necelý dolar, tedy přesněji 19 korun, za její luxusní koženou kopii dáte přes 2 150 amerických dolarů. V přepočtu tedy okolo 53 tisíc korun.



Skandinávský řetězec s nábytkem reagoval na takovýto „plagiát“ s humorem. Vydal speciální manuál, jak bezpečně poznat, že máte v ruce pravou plastovou tašku. Stojí v něm mimo jiné, že pokud s ní zatřesete, měla by šustit. „Jsme nesmírně poctěni, že taška od Balanciagy připomíná modrou ikonu značky Ikea. Ale multifunkčnost naší obří recyklovatelné tašky rozhodně nic přebít nedokáže,“ vyjádřilo se vedení řetězce s nábytkem.

Kostička lega

Ovšem kdo by si myslel, že je to poprvé, kdy se z levných předmětů denní potřeby vytváří luxusní zboží, byl by na velkém omylu. Podobný poprask způsobil před necelými čtyřmi lety i návrhář Karl Lagerfeld. Pro módní dům Chanel navrhl kabelku, která kopírovala tvar i barvy kostiček z oblíbené stavebnice Lego. Kousek, který byl vyroben z vinylu, měl čtyři barevná provedení, žluté, zelené, růžové a červené.



Jeho prodejní cena se pohybovala okolo 170 tisíc korun (cca 5 370 liber), což byl dvojnásobek ceny, kterou byste dali za ikonickou koženou kabelku totožné značky. Jeden z expertů na lego se dokonce vyjádřil, že výrobní náklady plastové kabelky by prý neměly přesáhnout 400 liber, cca 13 tisíc korun.

To však nemohlo odradit řadu celebrit, které si kabelku okamžitě oblíbily. Svítivě zelený design upoutal Kim Kardashianovou, která byla vůbec mezi prvními, kdo si kabelku pořídil. Na červenou zase vsadila herečka Rita Ora, které kontroverzní kousek v šatníku rozhodně chybět nemohl.

Svačina za tisíce

O rok dříve zase návrhářka Jil Sanderová dala jednomu ze svých mužských modelů do ruky obyčejný papírový pytlík na svačinu. Pseudotaška byla vyrobena z hnědého papíru, který byl ošetřen speciálním povlakem a po stranách prošitý nití. A cena? 290 amerických dolarů, tedy zhruba 7 250 korun.



Možná se může zdát, že to je skutečně příliš za jeden papírový pytlík, ale lovci trendů způsobili, že tento neobvyklý doplněk zmizel z obchodů jen krátce po uvedení na trh. Stejně jako jeho luxusnější verze v černém koženém provedení. Té si značka cenila na téměř na dvojnásobek, 630 dolarů (15 750 korun).