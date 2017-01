Bez vzájemných dotyků nedokážeme spokojeně žít, tvrdí lékaři

Na fyzický kontakt jsme zvyklí od malinka. Již před narozením jsme propojeni s tělem své matky, poté nás rodiče mazlí, hladí, pusinkují. Jako děti si hrajeme a dotýkáme se s vrstevníky, v pubertě objevíme, jak mohou být příjemné smyslné dotyky od prvních lásek. Později sami jako rodiče mazlíme vlastní děti a nemůžeme se jich nabažit.

Právě ve vývoji malých dětí mají dotyky zásadní význam. „Děti, které jsou málo hlazeny, jsou méně sebevědomé, mají horší sociální kontakty, horší školní prospěch a vykazují horší výsledky v IQ testech. V životě mají daleko horší podmínky a často promrhají svůj život,“ varuje Martin Daniel, který při své práci užívá i dotykové techniky.

Že bez dotyků není možný zdravý vývoj dítěte, o tom nepochyboval ani slavný dětský psycholog Zdeněk Matějček, napsal o tom ve své knize Výpravy za člověkem. Nedostatek dotyků v dětství může mít zásadní vliv na socializaci v kolektivu a schopnost adaptace v novém prostředí, což vede i ke zhoršení školního prospěchu, šikaně i sebepoškozování.

Dotyky mají blahodárné účinky

Bez vzájemných kontaktů však nedokážeme spokojeně žít ani v dospělosti. „Ukazuje se, že každý z nás potřebuje pro své zdraví denně několik desítek dotyků a pohlazení,“ dodává Daniel.

Sex vztah nestmelí Vydrží spolu jen páry, které rezignují, tvrdí vědci (Ilustrační snímek)

Vnímáte, když se vás druhý dotkne letmo, jen tak mimochodem. Kolegyně vám při poradě, na které vás chválí, povzbudivě stiskne rameno, kamarádka vás při focení selfie pevně obejme kolem pasu nebo vám vyndá smítko z vlasů. Co to s vámi udělá? Někdo na takové doteky reaguje podrážděně a stáhne se, jinému se rozlije příjemný pocit po těle. Pokud vás takový dotyk zarazí, poukazuje to na vaši nedůvěru v druhé, nejistotu, kterou před nimi cítíte. Jestli vás i takto letmí dotyk rozehřeje, znamená to, že je pro vás důležitý, možná i proto, že je výjimečný, že se vás nikdo pravidelně nedotýká a i takový dotyk intenzivně vnímáte.

Dokonce je prokázáno, že když od někoho něco chcete, radu či službu, a upoutáte jeho pozornost nejen slovy, ale i nenuceným dotykem, bude vás spíše vnímat a zřejmě bude i ochotnější vám vyhovět. Dotyk ale nesmí vnímat jako agresivní, narušující jeho osobní prostor. Pozor, ať tuto citlivou hranici nepřekročíte.

Jenže ne všichni máme dotyků dostatek. Na vískání ve vlasech nebo obejmutí od maminky se cítíte staří, partnera nemáte nebo se vám intimita ze vztahu vytratila. Vaše tělo strádá. Odcizujete se druhým, jste nedůvěřiví, bojácní, stavíte si kolem sebe pomyslné hradby. Nedostatek doteků má negativní vliv na lidské prožívání, narušuje sociální vazby, snižuje sebevědomí.

Přitom dotyk snižuje napětí a stres, snižuje srdeční tep i vysoký tlak, stimuluje mozek k produkci endorfinů. Intenzivní dotyk a hlazení uvolňuje v těle celou řadu hormonů v čele s oxytocinem, který má na svědomí naši dobrou náladu, pocit zamilovanosti a celkového uvolnění. Hlazení pokožky ji navíc prohřívá a podporuje lymfatický systém, takže dotykům vděčíme za mladistvý a rozzářený vzhled pokožky.

Pozor na nemoci

Pokud jste dlouhodobě „dotykově podvyživení“, zanechává to stopy nejen na vaší náladě a psychickém stavu, ale koledujete si o další zdravotní problémy. Dotykový deficit se může projevit i somaticky. Nejenže nám kontakt s druhými pomáhá posilovat imunitu, ale dotyky působí terapeuticky a antidepresivně. Frustrace z jejich nedostatku, ať už vědomá či nevědomá, může pomoci vyvolání depresí, zánětlivých onemocnění či trávicích obtíží.

Vaginální mapování na vlastní kůži Zbavilo mě traumat z porodu „Mám ji ráda“ - logo otočené vaginy v srdci

„Odborníci dokonce tvrdí, že stimulace center libosti má pro přežití nejvyšší hodnotu,“ tvrdí Martin Daniel.

S těmito závěry souhlasí i další výzkumy. Například americký psycholog Harry Harlow zkoumal podstatu mateřské lásky mezi opicemi. Jeho výzkumy prokázaly, že mládě dá instinktivně před jídlem přednost možnosti se přitulit k matce. Rovněž odhalil že z jedinců, kterým byla záměrně upřena blízkost ostatních, vyrostly osobnosti výrazně agresivnější, nebo naopak zakřiknutější než ti, kteří procházeli normálním sociálním vývojem ve společnosti ostatních opic.

Pokud víte, že vám v životě lidský kontakt a hřejivý dotyk chybí, zkuste si ho naordinovat více. Neznamená to, že se z vás stane frotér a budete se otírat o lidi v dopravních prostředcích, nebo že si musíte najít milence. Dotyky můžete přijímat od kohokoli, od koho vám to bude příjemné. Pohlídejte kamarádce dítě, zajděte si na masáž, zavěste se při procházce do kamarádky, obejměte přítele, kterého jste dlouho neviděli...

Dotyky si můžete zaplatit

Jakýkoli malý kontakt může být velkým balzámem pro vaši duši. Doteky si můžete dokonce také zaplatit. Dotyková terapie se podobá masáži, ale nejde při ní tolik o uvolnění svalů, ale spíše o navození harmonie, o skutečnou relaxaci těla i mysli. Dopřejte si proto odpočinek a načerpejte novou energii pomocí aromaterapeutické masáže, akupresury, masáže shiatzu nebo reiki. Relaxační účinky má i havajská masáž lomi lomi, akupunktura nebo masáž lávovými kameny.

Jak na partnerskou masáž Partnerské masáže, záda - minikurz "Dotkněte se jeden druhého"

Jehličky či nahřáté kameny se umisťují na tzv. meridiány. „To jsou cesty, jimiž v našem těle proudí energie. Nacházejí se na chodidlech, nohách, zádech, šíji, najdeme je od konečků prstů až po krk. Tyto energetické cesty bývají často vlivem zdravotních potíží a špatného životního stylu částečně či úplně blokovány,“ vysvětluje masérka Dagmar Sudíková z pražského Studia JS. „Kvůli špatnému proudění energie v těle se člověk cítí unavený, skleslý, bývá více nemocný a podrážděný. Masáž dokáže při správném použití tyto bloky na meridiánech odstraňovat a pomáhá znovu rozproudit energii. Je to cesta k celkové očistě a regeneraci organismu,“ dodává.

Ve světě už se dokonce nabízejí „cuddle party“, doslova mazlící večírky. Nejde o nic erotického, frustrovaní lidé platí nemalé peníze pouze za to, že se mohou k někomu přitulit, nechat pohladit, užít si dotyky druhých lidí. Samantha Hess z amerického Portlandu si podobný „mazlící“ salon otevřela a nabízí profesionální mazlení, objímání a dotýkání. Účtuje si 60 dolarů za hodinovou terapii a nedostatkem klientů rozhodně netrpí.

„Denně zjišťuji, jakou moc má laskavý dotek. Dokáže utěšit, když prožíváme smutek, pomáhá zbavovat nemocí, posiluje nás, když se cítíme zmatení a ztracení. Ale hlavně nás dokáže lehce přesvědčit, že nejsme na světě sami,“ vysvětluje Samantha Hess.

Nebojte se erotiky

„Řada žen, s nimiž se v ordinaci potkávám, si v záplavě povinností vůbec neuvědomuje samu sebe, svou krásu, intimitu, sexualitu. To vše je ale velmi důležité k tomu, aby mohly být spokojené. Sexualita k nám neodmyslitelně patří, přesto nejsme vedeny k tomu, abychom si samy sebe užívaly a genitálie vnímaly jako svoji přednost. Pokud se sebou mají být ženy vyrovnané, určitě se nesmí stydět za ty části těla, které je definují – intimní partie,“ vysvětluje psychoterapeutka Karin Řeháková.

I když nemáte partnera, dopřávejte si dostatek dotyků. Rozmazlete se ve sprše a pohlaďte tělo jemným sprchovým krémem, nestyďte se laskat se sama, masturbace není již nic zapovězeného. Můžete vyrazit i na erotickou masáž pro ženy nebo tantrickou masáž, která vám pomůže naučit se vnímat vlastní tělo a nestydět se za svou intimitu.

„Pro ženy je velmi typický ostych, mají-li mluvit o svých intimních partiích, o sexuálním životě. Často si ho s sebou nesou už z dětství, kdy se zásadně o sexualitě nemluvilo, vagina i penis se nazývaly minimálně a vůbec to bylo něco sprostého, na co máme dost času. Právě tato zkušenost v řadě žen přetrvala a je potřeba, aby ji překonaly. I proto, že se psychika bezesporu odráží i na našem zdraví,“ poznamenává psychoterapeutka.