Češi by měli víc používat vůně a usmívat se, říká kubánská tanečnice

Nakonec ale vytrvala, našla zde dokonce lásku. Vdala se za zpěváka Ondřeje Rumla, který nyní září v televizní šou Tvoje tvář má známý hlas a kromě toho je nominován na Zpěváka roku v hudebních cenách Anděl.

Zatančíte si někdy se svým mužem?

Bohužel ne, on nechce.

A zazpíváte si někdy?

To taky nechce. Teď, co dělá Tvář, máme na sebe málo času. A když jsme spolu, tak jsme doma a tam jsme si zakázali pracovat.

Já myslela spíš tanec nebo zpěv jen tak, pro radost.

Jenže s ním to není pro radost, protože Ondra chce být ve všem perfektní. Takže kdybychom tancovali, chtěl by, abych ho učila. Což by pro mě byla práce. Ale šanci naučit se tancovat měl. Jednou totiž přijel na akci, kde jsem vystupovala, a v rámci večera uspořádali tombolu. Víte, co Ondra vyhrál? Intenzivní kurz tance s Doris Martinezovou. Z těch deseti lekcí si však dodnes nevybral ani jednu!

Přiznala jste se, že život v Evropě vás donutil ubrat na svém temperamentu. Měnila jste něco také kvůli svému manželovi?

Nic zásadního. Jsem s ním šťastná, takže nemám důvod cokoliv měnit. Samozřejmě, něco člověk korigovat musí, ale spíš v tom pozitivním smyslu. To mi ale připadá normální. Přece věci, které nefungují nebo nedělají vztahu dobře, člověk změní celkem rád. Pokud to tedy nejde vyloženě proti jeho povaze.

V čem jste se navzájem ovlivnili?

V organizaci. Ondra vyrábí doma nepořádek, který já potom uklízím. Já mám pro změnu nepořádek v hlavě, který zase uklízí on.

Jezdíte společně k vám domů, na Kubu?

Méně, než bych chtěla. Jednou, dvakrát za rok, když máme dovolenou.

Jak rodiče přijali vašeho muže?

Dobře. S tatínkem jsou kamarádi. I když to mezi nimi občas bublá. Tatínek je kuchař a Ondra hrozně rád vaří. Tatínek jako každý kuchař má rád v kuchyni svůj pořádek. A můj manžel mu do toho občas mluví, tohle se dělá jinak, tamto musíš zase tak. Tatínek nic neříká, ale všímám si, že mu to někdy vadí.

Chutná vám česká kuchyně?

Miluju svíčkovou! A buchtičky se šodó. A polévky! Ty se na Kubě nejedí, my je tam ale vaříme vždycky. Ondra je zvyklý mít nejdřív polévku a pak jídlo a já už to od něj přebrala také. A od nás moje maminka a postupně její sousedé. Takže dům, kde rodiče bydlí, je pravděpodobně jediný na Kubě, kde se pravidelně vaří k obědu polévka.

Čeští muži vaří rádi, co Kubánci?

Dřív to bylo nemyslitelné. Do kuchyně patří ženská, chlap je macho a čeká, až mu někdo postaví jídlo na stůl. Dnes je to trochu lepší, ale ne o moc.

Doris Martinezová Narodila se před 36 lety na Kubě. Studovala na věhlasných tanečních školách v Havaně.

Je lektorkou na zahraničních tanečních festivalech. V posledních letech se zabývá propojením tance a fitness

Tancovala ve videoklipu k letnímu hitu Aserejé od Las Ketchup. Spolupracovala například s Karlem Gottem nebo Helenou Vondráčkovou. Nejnověji se zpěvačkou Martinou Bárta na jejím oficiálním videoklipu pro soutěž Eurovision Song Contest. Její doménou jsou tradiční kubánské tance, kubánská salsa, reggaeton, brazilská karnevalová samba a další.

Je vdaná za zpěváka Ondreje Rumla.

Co by se podle vás mohli naučit čeští od těch kubánských a naopak?

Myslím, že Kubánci by se potřebovali naučit víc držet slovo. Když řekne, budu tam v deset, tak tam v deset skutečně být. Když něco slíbí, měl by to dodržet. To je super zvyk, který tady v Evropě funguje. Češi by se naopak měli víc usmívat. Anebo prostě jen odpovědět na pozdrav. Když vejdu do výtahu společně se sousedem a on se neobtěžuje pozdravit, a to dokonce ani poté, co to nevydržím a pozdravím já, je to smutné. A pak je tu jedna věc, kterou u českých mužů nechápu.

Nechte mě hádat. Je to používání či spíš nepoužívání antiperspirantů?

Ano. A vůní obecně. Vždyť je tady spousta značek, já vůbec nerozumím tomu, proč to ti chlapi nepoužívají. I když nemají moc peněz, mohou si vybrat levnější verzi vůně. Možná nebude tak kvalitní, ale je to pořád lepší než nic. Všímám si toho hodně na tanečních party. U nás si chlap bere i košili na převlečení, když jde tancovat.

Možná jim nikdo neřekl, že pro ženu není příjemné objímat muže v propocené košili.

Já myslím, že to vědí, ale neřeší to. Už jsem taky slyšela takové podivné rčení, teď si nemůžu přesně vzpomenout, jak to bylo...

Myslíte to, že správný chlap musí smrdět?

Jo, to je ono! Tomu už vůbec nerozumím. Možná to pochází z minulosti, když nebyly takové možnosti. Možná to souvisí s tím, že se v oblastech, kde je pořád teplo, víc dbá na kult těla. Muži celoročně chodí polonazí, takže o sebe musí víc pečovat. Ale abych byla upřímná, ta věc s antiperspiranty se bohužel někdy týká i žen.