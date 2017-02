Místo na pečení použijte kakao do šamponu, suchý šampon vás zachrání

Možná jste o suchém šamponu ještě neslyšeli, ale tenhle pomocník by vám mezi kosmetickými přípravky rozhodně neměl chybět. Spolehlivě vás zachrání, když bude potřeba dodat vašemu účesu objem a tvar, jenže si nestíháte umýt a vysušit hlavu.

Určitě si ho nezapomeňte přibalit ani do batohu, pokud se chystáte na cestu. „Hodí se zejména ve dnech, kdy máte jen trochu mastnější vlasy kolem pěšinky, uší a podobně. Anebo pokud někde na cestách nemáte přístup k vodě,“ vysvětluje Petra Seidlová, která se pod značkou Liška Mazaná věnuje výrobě domácí kosmetiky.

Tenhle malý zázrak je přitom neuvěřitelně snadné si vyrobit svépomocí. Většinu ingrediencí na jeho přípravu totiž najdete ve spíži. „Suché šampony na vlasy se mohou vyrábět de facto ze dvou ingrediencí. Potřebujete nějakou absorpční látku, ideálně práškovou. Já tu mám bílý jíl. Když nemáte bílý jíl, můžete použít bio kukuřičný škrob nebo rýžový pudr. Pokud máte tmavé vlasy, tak použijete ještě kakao, abyste na nich neměli bílých prach. A aby to lépe ladilo s barvou vašich vlasů,“ ukazuje Seidlová.

Kakao je zdraví prospěšné nejen jako potravina, ale i jako kosmetická ingredience.

Dvě ingredience stačí

Kdo chce a nenajde ve spíži ani kukuřičný škrob, ani rýžový pudr, může použít aroowroot. Jedná se o škrobovou mouku, která se získává z oddenků nebo kořenových hlíz maranty třtinové, rostliny, kterou najdeme v západní Indii a v Latinské Americe. Místo bílého jílu lze použít i jíl zelený. „Protože jsou to ingredience přímo na pokožku, má smysl je pořizovat v bio kvalitě,“ dodává Seidlová.

Aroowroot se často využívá jako náhrada klasické mouky. Své místo však najde i v kosmetice.

Přípravu suchého šamponu začíná tím, že si do misky dá čtyři vrchovaté lžičky bílého jílu a stejný poměr kukuřičného škrobu. Následně přidá ještě kakao. „Nejsem krásná blondýna a nechci to mít úplně bílé,“ vtipkuje a pečlivě míchá směs, aby v ní nezůstaly žádné barevné hrudky, které by mohly nepříjemně překvapit při aplikaci.

Jakmile je směs kompaktní, přendá suchý šampon do předem připravené nádobky. „Ideální je buď kelímek se širokým hrdlem, aby se vám tam dobře vešel štětec nebo skleněná zavařovačka. Použít můžete i cukřenku na moučkový cukr,“ radí Petra.

Štětec a vůně do vlasů

Pokud chcete, aby váš šampon voněl jinak než po kakau, můžete jako poslední složku přidat do směsi esenciální olej, třeba levanduli, pomeranč nebo citron. „Vlasům to dodává svěžest a pocit čerstvě umytých vlasů,“ říká Petra Seidlová. A ukazuje, jak se suchý šampon používá.

Esenciální oleje se na výrobu domácí kosmetiky perfektně hodí.

„Pomocí štětce ho nanášíme na místa na hlavě, které potřebují odmastit. Vůbec se nelekejte, že to ze začátku bude trošku bělejší, vyčeše se to hřebenem. Je lepší to dělat, než se oblečete, jinak si můžete zaprášit oblečení,“ uzavírá Seidlová.

I když se zdá, že výhoda domácí přípravy tělových produktů je jejich dostupnost, přesto bychom měli být opatrní. Ne všechny ingredience z kuchyně se hodí do kosmetiky. „Nedoporučuji používat skořici, protože je dosti dráždivá a navíc hodně barví. Důležité je také respektovat potravinové alergie. Pokud máte například alergii na ořechy, rozhodně si nedávejte do kosmetiky za studena lisovaný olej,“ radí Petra Seidlová. Bez obav se vedle již zmíněného kakaa dají použít oleje lisované za studena nebo třeba kurkuma.