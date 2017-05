Hvězdičky na obličeji, mokré vlasy a další podivné kosmetické trendy

Není nutné se slepě řídit trendy, které na nás nepřetržitě chrlí magazíny a sociální sítě. Pokud bychom se o to náhodou chtěli pokusit, pravděpodobně bychom skončili jako nepodařený hybrid mezi barevným jednorožcem a princeznou z pohádek tisíce a jedné noci.

Jestliže se nám však nějaký trend líbí, není důvod ho nezkusit. V tomto ohledu jsou jednoznačně nejbezpečnější produkty dekorativní kosmetiky. V případě, že se experiment nepodaří, není nic jednoduššího, než se odlíčit. Podobné je to i se zdobením nehtů. Přesněji vlastních nehtů. Pozor si však dejte na radikální změnu barvy vlasů či tvaru obočí. Takový výstřelek by se nemusel vyplatit.

1 Duhové vlasy

Jedním z letošních hitů jsou totiž neonové barvy na vlasy. Je to skvělý způsob, pokud potřebujete upoutat na první dobrou. V růžových, fialových, modrých či zelených vlasech vás rozhodně nikdo nepřehlédne. Pokud je to na vás moc, můžete zvolit umírněnější platinovou variantu. Vedle klasických barev existují i různé přelivy. Před aplikací si dobře rozmyslete, na jak dlouho chcete vypadat jako poník z animovaných pohádek. Některé barvy jsou velmi těžko vymývatelné, přestože návod na obalu říká něco jiného.

2 Papoušci na víčku

Žlutá, červená, růžová, světle modrá a jejich libovolné kombinace kdekoliv na víčku a jeho okolí. To je oblíbený look ze 60. let, který se opět vrací do módy. Pokud máte cit pro detail a nepřeženete to s barvami, může z toho vzniknout impozantní líčení. V kombinaci s oblečením, které má také popartový nádech, jako jsou výrazné vzory, geometrické obrazce, křiklavé barvy, budete za hvězdu. V opačném případě raději neriskujte image bláznivé holky od cirkusu.

3 Nalepovací hvězdičky

Je to vtipné a za jistých okolností to může být i roztomilé. Jestliže jste ale starší 18 let, nedejbože dáma v letech, měl by vás tento trend minout minimálně ve vzdálenosti Praha-Brno. Řeč je o třpytkách a kamínkách na obličeji. To ale není to nejhorší, co vás může potkat. Hitparádu ozdob na tvář totiž vedou hvězdičky. Jestliže jdete na školní party po vysvědčení, směle do toho. Jinak raději předstírejte, že něco takového vůbec neexistuje.

4 Barevný kouř

Nudí vás klasické kouřové líčení a chcete na večírku překvapit? Zkuste klasickou černou, šedou či stříbrnou zkombinovat například se zlatou či modrou. Dobře budou vypadat i tmavě zelené, hnědé, nebo fialkové variace.

5 Efekt mokrých vlasů

Na pohled urousané a rozpuštěné vlasy, které dávají tušit, že jste se právě sprchovala nebo jdete od vody. Vy jste přitom strávila dlouhé minuty tím, že jste se snažila váš objem vlasů upravit na polovic a vypotřebovala jste u toho půlku balíčku stylingového vosku. Tzv. mokrý efekt si oblíbila řada celebrit. Pokud jdete na plážovou party, může to být sexy. Ale uprostřed poledne na pracovním obědě raději zůstaňte u nějaké suché verze vlasové úpravy.

6 Rozcuchané obočí

Pěšinka uprostřed obočí, rozcuch do všech světových stran nebo vlnky. Bizarnost, která se začala šířit po sociálních sítích. Máte-li jen trochu rádi své obočí, tohle mu nedělejte.