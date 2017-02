Bobule a rostliny doma i venku děti přitahují. Na které si dát pozor?

Živé květiny přináší do interiéru kousek přírody, čistí vzduch a zútulňují je. Stejně tak nám přináší potěšení zahrada plná rostlin a stromů. Pokud ale máte malé dítě, dvakrát se zamyslete, než něco vysadíte. Zejména menší děti totiž rády objevují svět pomocí chuti a všechno si strkají do pusy.

„Nehody týkající se požití částí rostlin v domácnosti nebo ve venkovním prostředí jsou typickou problematikou dětského, především batolecího věku. Podíl konzultací na otravy rostlinami tvoří po řadu let 10 až 11 % z celkového objemu. U dětí do 15 let jsou rostliny jako příčina konzultací zastoupeny v 19 %,“ vysvětluje Kateřina Mrázková, odbornice na otravy Toxikologického informačního střediska Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Nebezpečné pokojové rostliny

Nejčastěji podle ní dochází k požití listů u pokojových rostlin. V posledních letech se podle Mrázkové množí dotazy na nově rozšířené rostliny jako třeba Anthurium (toulitka), jejíž šťáva obsahuje šťavelnan vápenatý a dráždí oči a kůži.

Nebezpečí může představovat i oblíbená diefenbachie. „I když dnes se často nabízí na trhu kultivar s již odbouranými nebezpečnými látkami. Původní kultivar může u dětí způsobit pálení a štípání v ústech, slinění, obtížné polykání. Dítě, které má potíže, patří do nemocnice, kde je sledováno do odeznění příznaků. Potíže může také vyvolat skupina pryšcovitých (např. vánoční hvězda, trnová koruna). Při natrhnutí listů vytéká bílá tekutina s obsahem látek, které dráždí kůži, sliznice i spojivky,“ popisuje Mrázková.

Podobně jako diefenbachie, ovšem s mírnějším průběhem, může dítě reagovat na spathiphyllium (toulcovka, lopatkovec).

Co dělat, když dojde k nehodě

Pokud uvidíte, že dítě konzumuje jakoukoliv část rostliny, pak ji nejprve vyndejte z jeho úst, vypláchněte je vodou a omyjte vodou i kůži, která byla s rostlinou a její šťávou v kontaktu. Pak se můžete obrátit na Toxikologickou poradnu nebo lékaře. Připravte si informace o věku a váze dítěte, o jaký jde druh rostliny, jakou část dítě konzumovalo nebo jak jinak s ní přišlo do styku a v jakém množství.

Odborník vám pak poradí, jak se v tomto konkrétním případu zachovat - u některých rostlin se doporučuje vyvolat zvracení, jindy stačí podat aktivní uhlí, občas dojde i na cestu do nemocnice k vyšetření a pozorování. Pokud budete vyrážet do nemocnice, vezměte s sebou vzorek rostliny, která potíže způsobila (nejen plody, ale i větvičku s listy, podle kterých ji odborníci identifikují).

„Pokojové rostliny a atraktivní bobule malé děti magicky přitahují. Ale většina dětských otrav rostlinami má příznivý průběh. Obvykle děti požijí jen malé množství, protože rodiče včas zasáhnou. Pokud přesto dojde ke konzumaci většího množství, zpravidla se dostaví časné zvracení,“ uklidňuje rodiče Kateřina Mrázková.

Zahradní rostliny

I objevování zahrady s venkovními rostlinami patří k typickým situacím batolecího věku, i zde by se měli mít rodiče na pozoru. „Plody rostlin jako je mahonie cesmínolistá, pámelník nebo zimolezy jsou pro děti velmi lákavé a atraktivní. Ze skupiny jedovatých venkovních rostlin je pak největší počet dotazů na požití bobulí tisu červeného. Rostlina je celá toxická, výjimku tvoří dužina červeného míšku, která děti nejvíc láká. Tvrdá semena uvnitř jsou jedovatá, děti je ale obvykle nerozkoušou, a proto většina nehod proběhne příznivě,“ dodává své zkušenosti z praxe Mrázková.

Při osazování zahrady se ale dvakrát zamyslete nad rostlinami jako rulík, durman, vraní oko, oleandr, ocún, konvalinka, lýkovec nebo čilimník. Problémy mohou způsobit i plevely, co se k vám šíří zpoza plotu - zejména bolševník. Bolševník může při kontaktu s pokožkou způsobit fytofotodermatitidu, která nechá kůži najednou mnohem náchylnější ke spálení ultrafialovým zářením, což má často za následek velmi bolestivé spáleniny a puchýře, po kterých zůstávají jizvy.