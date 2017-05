Školáci se zajímají o e-cigarety čím dál víc, varují odborníci

Elektronické cigarety tak do sebe vdechují i děti mladší 15 let, pro které je vaping trendy záležitostí a ovocné příchuti náplní pak jedním z lákadel. Šíření a oblibě v mnohém napomáhají youtubeři a jejich videa, kde předvádějí vape triky (nejrůznější triky s vyfouknutou párou). Děti si samozřejmě všímají i svého okolí a vidí, že vapování je více společensky tolerováno než kouření. Elektronická cigareta se dá bez větších problémů používat i v místech, kde je kouření běžně zakázáno, jako v autobuse, restauraci, obchodě, ale třeba i na úřadě.



„V terénu narážíme i na poměrně malé děti, odhadem tak dvanáctileté, s elektronickou cigaretou v ruce. O tématu se snažíme hovořit s dalšími odborníky. Situace je bohužel taková, že si děti absolutně nepřipouští žádná rizika spojená s vapováním. Je to pro ně trendy záležitost,“ varuje Gabriela Lepková, vedoucí nízkoprahových zařízení Prostor Pro v Hradci Králové. A jako příklad uvádí emailový dotaz třináctiletého chlapce z nedávné doby.



„Prosím o radu. S kamarádem jsme viděli a zkusili elektronickou cigaretu bez nikotinu a chtěli bychom začít vapovat. Bavilo nás dělat různé triky. Problém je v tom, že se bojíme, že nám to rodiče nedovolí. I když je to zcela neškodné, je to složené z vody a příchutí ovoce. Nechceme si vypěstovat závislost, ale jen dělat profesionálně triky.“

Stále větší oblibu elektronických cigaret u dětí a mládeže pozorují dlouhodobě i v zahraničí. A varují před tím, že právě sladké příchuti náplní jako vanilka nebo třešně mohou nalákat k vapování i děti, které by k cigaretě jinak měly odpor.



Žádné kouření není zdravé

Problém je v tom, že elektronické cigarety majína zdraví také negativní vliv, i když zřejmě menší než „klasické“ cigarety. U některých náplní není uvedeno složení a nikdo tedy netuší, co vlastně obsahují. Děti si přitom vůbec neuvědomují možná zdravotní rizika vapování. Odborníci varují i před tím, že držení elektronické cigarety v ruce v dětech fixuje návyky, které později mohou vést k závislosti.



„E- cigarety obsahující nikotin vyvolávají stejnou závislost jako tzv. normální cigarety, jsou tedy vysokým rizikem pro adolescenty, u kterých se zpočátku jedná o módní záležitost s tím, že předpokládají, že nejsou nebezpečné. To ale také není zcela pravda vzhledem k tomu, že u e-cigaret není znám a ani se na nich neuvádí přesný obsah všech příměsí, takže jejich dopad na zdraví se nedá přesně odhadnout.,“ vysvětluje Jana Vyskočilová, plicní lékařka u EUC Kliniky Plzeň.



Děti a mládež si podle Gabriely Lepkové často neumí najít na internetu objektivní informace a věrohodné zdroje a snadno se tak nechají ovlivnit reklamními články a videi. Kliknou prostě na několik prvních odkazů a spokojí se s konstatováním, že jde o „zdravé“ kouření. Neuvědomují si přitom, co znamenají uvozovky, nebo že žádné opravdu zdravé kouření neexistuje.



Opatřit si e-cigarety není pro děti problém

Pro teenagery není problém si elektronické cigarety opatřit, nejčastěji přes internet, kde ji snadno pořídí i před dosažením osmnáctin. Cena elektronické cigarety okolo pěti stovek není zásadní překážkou.



„Častá praxe je taková, že si dítě starší 15 let objedná přes internet zásilku, na poště si ji na občanku vyzvedne, chvíli ji sám užívá, a pak prodá dál. Je mu pak jedno, je-li zájemci třeba 12 let. Důsledky takového jednání nejsou ve svém věku pochopitelně schopni dohlédnout,“ popisuje Lepková.

Elektronické cigarety na rozdíl od těch tabákových nezanechávají na kuřákovi charakteristický zápach, rodiče proto často o zlozvyku svých dětí nemusí mít ani tušení, i kdyby vapovaly přímo ve svých pokojících. Podle zkušeností pracovníků z nízkoprahových center rodiče většinou dětem e-cigarety zakazují, najdou se ale i domácnosti, kde jsou podle tvrzení dětí rodiči tolerovány.



„Od našich klientů víme, že samozřejmě zkouší vapovat ve školách, někteří si to dovolí vyzkoušet i v hodině. Rozhodnutí, jestli zakázat nebo ne, je zřejmě v kompetenci každé jednotlivé školy, ale z praxe víme, že většina škol samozřejmě kouření v prostorách školy zakazuje a zákaz se týká i e-cigaret. Ale slyšela jsem od pracovníků školy, že jedna věc je zakázat a druhá působit na žáky ve smyslu prevence, tak aby si sami žáci uvědomovali rizika vapování,“ navádí Gabriela Lepková k tomu, aby se školy i rodiče více začaly zajímat o toto téma. Rodiče by podle ní měli dětem nabídnout zejména protiváhu k informacím, které mohou čerpat od svých vapujících kamarádů nebo ze zaplacených internetových videí.