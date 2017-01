Desatero, jak se nenechat zahltit informacemi a materiálním světem

Nenechat se zahltit věcmi ani informacemi je jedno z poselství knihy Hackněte svůj život, kterou v loňském roce vydalo nakladatelství Grada.

„Především se vymezte vůči materialismu, protože dokud nebudeme schopni přejít do ofenzivy a budeme hledat rychlá a jasná východiska z nepříjemných situací, bude i on bujet,“ píší autorky Lucie Budíková a Monika Nevolová a nabízejí desatero nezahlcování se:

1. Jen nejdůležitější

Rozhodněte se, co je pro vás nejdůležitější, a pak svůj život soustřeďte kolem těchto položek.

2. Večer se odpojte

Vypněte všechna komunikační zařízení každý večer ve stejný čas. Ještě lépe - pokuste se snížit denní používání těchto komunikačních nástrojů.

3. Řekněte NE

Naučte se říkat „ne“. To není sobecké, je to o přežití. A žijte svůj život tak, jak chcete, aby dával smysl. Zrušte účast v organizacích a závazky, které vám nedělají radost.

4. Použijte autopilota a delegujte

Nastavte to, co je možné, na autopilota. Například platby, své účty, delegujte činnosti, které delegovat můžete.

5. Ukliďte si

Zbavte se nepořádku. Nepořádek dělá váš život mnohem složitější, zasypáváte ho balastem.

6. Nekupujte, co nepotřebujete

Přestaňte kupovat další věci. Nejenže už pak nebudete muset vymýšlet, z čeho je zaplatit, ale nebudete pro ně muset hledat další místo.

7. Čas na jídlo

Udělejte si čas na jídlo. Jezte pomalu, ne před televizí ani u počítače. Je to pauza, klid.

8. Teď a tady

Žijte tady a teď.

9. Jedno a poctivě

Jen jednu věc. Když se pokusíte dělat příliš mnoho věcí najednou, neuděláte dobře nic. Jeden cíl, jeden sen, jeden úkol v práci, jeden rozhovor - objevíte pro sebe více důkladnosti, soustředění a méně stresu.

10. Čas pro lidi

Věnujte víc času lidem, ne věcem. Věci váš šťastnými neučiní, lidé ano. Rozhodujte se podle potřebnosti, s větší pokorou. Neobklopujte se věcmi jen proto, že je to trendy. Použijte síto, filtr. Budu tou věcí tak nadšený ještě zítra, za týden, za rok? Musím ji mít?

Moderní desatero podle papeže Františka

Jak dosáhnout toho, abychom žili spokojeněji? Zamýšlel se nad tím i papež František v interview pro venezuelský list Viva a vydal vlastní desatero, které je srozumitelné modernímu člověku a tomu biblickému nekonkuruje.

1. Žij a nech žít

2. Dávej druhým sebe: Moderní společnost je o soutěživosti. Lidé neustále budují kariéru, své jistoty, sebe a ti druzí to musí vidět, musí to být hmatatelné. Na to, abych dával druhým „sebe“, nezbývá čas. A co to vlastně je, dávat sebe? Nejspíš svůj čas, své pohodlí, kus toho nejlepšího, co v sobě najdu.

3. Životem jdi klidně: Klidný život je dnes vnímán skoro jako něco potupného. Obdivován je život divoký, pestrý. Normální je dvakrát, třikrát se rozvést, měnit partnery. Oblíbené heslo: změna je život. Klid mysli je však největší pokrok, kterého můžete dosáhnout. Laskavost, pokora a klid.

4. Zdravý volný čas: František tím zjevně nemyslí potit se ve fitku. „S konzumem přichází úzkost a stres. Znemožňuje lidem zdravě trávit volný čas.“ Papež vybízí, aby si rodiče místo práce až do večera raději udělali čas na děti, aby si s nimi hráli.

5. Neděle má být svátkem: V neděli by lidé neměli chodit do práce. Je tu pro rodinu.

6. Respektuj a starej se o přírodu

7. Stop negativitě: “Když mluvíme špatně o druhých, ukazuje to na naše nízké sebevědomí.“

8. Pravděpodobně to nepotřebuješ: Z tolika krásných věcí na světě pravděpodobně skoro nic nepotřebujete.

9. Respektuj víru druhých: „Přivádění druhých na svou víru je ten nejškodlivější a paralyzující aspekt všech náboženství.“ František tvrdí, že církev nemá lidi přemlouvat, aby byli křesťany, má je přitahovat.

10. Pracuj pro mír: „Žijeme v čase mnoha válek. Po míru musíme hlasitě křičet,“ říká papež a myslí tím, že si cenu míru moc neuvědomujeme a měli bychom o něj aktivněji usilovat.