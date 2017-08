Denise Welchová: Kvůli depresi jsem nebyla schopna projevovat city

V magazínu Happiful Denise o svých problémech promluvila jen proto, aby varovala jiné ženy. Protože ona nevěděla, jak správně s depresí bojovat, na léky které brala, pila později i alkohol a to považuje za největší chybu ve svém životě.Nyní doufá, že bude pro ostatní odstrašujícím příkladem a nikoho jiného nenapadne postupovat stejně.

„Teď už se cítím skvěle. Ale mám za sebou velmi nepříjemné období. Kvůli této psychické nemoci jsem byla jako skála. Bez citu, neschopná projevovat lásku. Když se mi narodil syn, nedokázala jsem mu projevovat své city,“ svěřila se.

Dodnes si to vyčítá a dala by cokoli za to, aby to mohla změnit. „Necítila jsem nic. Deprese ve mně všechno zabila. Když syn povyrostl, vyprávěla jsem mu, jak jsem vedle něj po jeho narození jen ležela a nebyla ničeho schopná. Modlila jsem se, aby se konečně něco stalo a já ho začala milovat,“ doplnila s tím, že se cítila špatně i po fyzické stránce. Hodně po porodu zhubla, protože neměla chuť k jídlu a byla velmi slabá.

„Ačkoli mě podporovala moje rodina, stejně to nepomáhalo. Přála jsem si, aby přišel doktor a píchl mi zázračnou injekci, která všechno vyléčí. Ale chtělo to čas,“ dodala.