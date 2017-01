Minogue: Chodila jsem na botox, aby v mé tváři nebylo poznat trápení

„Určitě nejsem jediná žena, která botox takto používala. Nechtěla jsem, aby na mně na první pohled bylo vidět, jak se cítím a jestli se s něčím trápím. Protože právě tvář to odhalí hned,“ sdělila Danii v rozhovoru pro magazín Stella.

Dnes už takové věci nedělá. Botox si prý aplikovat nechává, ale jen jednou za čas, aby neměla příliš viditelné vrásky na čele.

„Jsem teď hodně unavená. Jsem matka samoživitelka. Se synem mi nepomáhá žádný tatínek a je to velmi únavné, když do toho hodně pracuji. Syn je navíc hyperaktivní a ani na chvilku neposedí,“ pokračovala s tím, že nikdy nepatřila mezi ženy, které by jen mluvily o dítěti a po ničem jiném v životě netoužily. Taková je prý spíš její sestra Kylie Minogue. Ta ale bohužel na potomka marně čeká a nedaří se jí otěhotnět.

Danii říká, že s přibývajícím věkem přestává řešit, jak vypadá. Dřív se malovala i ve chvíli, kdy měla jít vyhodit odpadky. Dnes doma chodí odlíčená a pochvaluje si, že i trochu přibrala.

„Díky tuku se mi vypnula kůže. Mít dvě kila navíc může být někdy fajn. Nemusíte tak často chodit do kosmetického salonu na aplikaci masek, které vám vypnou kůži v obličeji,“ dodala.