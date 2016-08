VIDEO: Stoddenová si jako náhradu za nenarozené dítě pořídila panenku

Z těhotenství se Courtney a její manžel, herec Doug Hutchison (56), neradovali příliš dlouho. Že je těhotná, oznámila Courtney jen chvíli po tom, co zjistila, že má pozitivní těhotenský test.

Byť se říká, že by žena měla oznamovat požehnaný stav až poté, co překoná třetí měsíc gravidity, Stoddenová byla tak nadšená, že radostnou zprávu do světa vykřičela hned.

Bohužel nakonec těhotenství nedopadlo dobře a ona se po potratu zhroutila. Aby dokázala, že se cítí opravdu špatně, oholila si i hlavu. A teď si ještě pořídila panenku.

„Miminko už je tady. Ach můj bože, jsem tak nervózní. Vím, že to možná vypadá trochu divně, ale moje terapeutka mi řekla, že mi miminko pomůže. Lépe se tak vyrovnám se ztrátou mého malého andílka,“ sdělila ve videu Stoddenová, které „miminko“ domů dorazilo v krabici.

Ačkoli její mluvčí sdělil, že se k tragické události již nijak nebudou vyjadřovat, Stoddenová zřejmě změnila názor.

Už před časem v jednom z videí fanouškům vzkazovala, že ji drží nad vodou a díky nim se cítí o mnoho lépe.