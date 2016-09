Americké puberťačky milují denim, ty české tenisky a sportovní styl

V sedmdesátých letech to u nás byly džíny do zvonu, v osmdesátých letech plísňáky a v devadesátých letech třeba blikající boty, čelenky s ozdobami nebo elastické náhrdelníky – „tetovačky“. Kdo je měl, byl v partě výš, mezi náctiletými platily za symboly skvělého vkusu i společenského postavení.



Kožich i levisky za pár dolarů

Americký server Refinery29 se spojil s aplikací Clover Letter, která rozesílá internetové novinky a kterou si oblíbili hlavně dnešní teenageři, aby zjistil, jak vidí módní trendy právě „generace Z“.

Co jsou pro ně symboly společenského statusu? Které kousky musí mít každý? A záleží jim spíš na ceně, nebo na originalitě, ptali se autoři průzkumu.

Výsledek je překvapil jak rozmanitostí, tak tím, že většina kousků je cenově dostupná. Sedmnáctiletá Mackenzie z New Jersey prý ve škole válí díky barevnému umělému kožíšku z internetového bazaru Depop, který pořídila v přepočtu za osm set korun. Devatenáctiletá Tiffany, která studuje módu v Los Angeles, zase nedá dopustit na hit sezony – černé body se šněrováním z „háemka“. To u nás stojí necelých tři sta korun.

Depop H&M

Originální, nenapodobitelný styl je podle amerických středoškolaček klíčový. Pro neokoukané oblečení si klidně zajdou do sekáče: osmnáctiletá Carmel i šestnáctiletá studentka umění Sofia si v second handech za pár babek kupují barevné šátky. Ideálně z druhé ruky by měl být i džínový overal nebo levisky v retro střihu.



O značky podle teenagerek v první řadě nejde, ale přece se jich v anketě několik objevilo. Důkazem toho, že víte, co je cool, můžou být bundy od firmy OBEY nebo baseballové čepice s cedulkou Brandy Melville. Stejně jako v Evropě slaví i ve Státech velký návrat sportovní klasiky: nazouvací vansky nebo boty od adidas vám mezi spolužáky uznání rozhodně zajistí.

OBEY Brandy Melville adidas Superstar

V Česku vedou tenisky

Právě Vans, adidas a také Puma patřily mezi značky, které nejčastěji jmenovali i čeští puberťáci. „S jejich nejnovějšími teniskami budete určitě styloví. Stejně jako s bomberem,“ popisuje třináctiletá Bára, která své outfity ráda předvádí nejen na školní chodbě, ale i na YouTube.



Výsadní postavení má mezi tuzemskými středoškoláky značka Nike. Teenageři, respektive jejich rodiče, nejvíc utratí za tenisky z řady Air Max. „Kdybych mohla, pořídila bych si ještě model Roshe Run,“ dodává třináctiletá Kristýna. Kromě známých výrobců sportovního oblečení uvádějí její vrstevníci i oblíbené řetězce H&M, Zara a Bershka a také značky Supreme a Tommy Hilfiger.

Nike Air Max BW Ultra Nike Roshe Run

Na otázku, který kousek je teď nejžádanější, už hledají odpověď hůř. „Jde o to být originální,“ říká Julča a přizvukuje i její spolužačka Monika: „Každá z holek v partě má jiný styl oblékání a jiný vkus.“ Pokud byste ale přece chtěli mezi teenagery zapadnout, chybu neuděláte s roztrhanými džíny, myslí si šestnáctiletá Šimona i o dva roky mladší Tereza.



Bershka Zara

Největší faux pas: zvonáče a volné trenýrky

Frčí také tattoo chokerys – zmiňované „tetovací“ náhrdelníky jako z 90. let – a extra krátké denimové šortky. „Mezi kluky jsou nejvíc cool ležérní volná trička,“ přidává svůj pohled šestnáctiletý Richard. A pozor: „Každý musí mít boxerky, volné trenky se nenosí.“



Forever21 COS x Serpentine Galleries H&M

V tom, co by si na sebe rozhodně nevzali, jsou teenageři vůbec striktnější a odpovídají skoro bez přemýšlení. Navzdory trendům to u dívek prohrávají zejména kalhoty do zvonu, na rozdíl od vrstevnic ze Spojených států je nelákají ani overaly. Velké „ne“ si vysloužily také podkolenky a vůbec vysoké ponožky.



Richard by si na sebe nikdy nevzal kšandy ani kombinézu, stejně starý Jiřík zase triko s dlouhým rukávem a šusťáky. A naprostá většina dotazovaných náctiletých se shoduje na tom, co už dlouho považují za trapas i starší generace: ponožky do sandálů podle nich prostě nepatří.