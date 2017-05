Co se stane s vaším tělem, když budete jíst moc cukru

Cukry patří mezi nejjednodušší sacharidy, konkrétně monosacharidy a disacharidy. Tyto jednoduché cukry, které jsou tvořeny jednou až dvěma cukernými jednotkami, představují významný a rychle využitelný zdroj energie. Nejznámějšími monosacharidy jsou glukóza a fruktóza (ovocný cukr). Mezi disacharidy se řadí sacharóza (bílý a hnědý cukr, cukrovinky, datle, apod.), maltóza (slad, klíčky) a laktóza (mléčné výrobky).

Sladidla s velkým množstvím jednoduchých cukrů mají vysoký glykemický index (GI), což znamená, že velmi rychle zvedají hladinu cukru v krvi. Oproti tomu polysacharidy, které jsou obsažené v obilovinách, luštěninách, zelenině a ovoci, mají nižší GI než sacharidy jednoduché.

Zvýšená konzumace jednoduchých cukrů zvyšuje riziko mnoha onemocnění. Nutriční specialistka Monika Bartolomějová ze Světa zdraví upozorňuje, že nadměrný příjem cukru může vést až k cukrovce, která se ovšem může projevit třeba až za 10 let. Dále varuje, že nadbytek cukrů ve stravě způsobuje nadváhu a obezitu, což je významný faktor pro rozvinutí vysokého krevního tlaku, zvýšeného cholesterolu, přetěžování kardiovaskulárního systému a dalších problémů.

„Lidské tělo jednoduché cukry nepotřebuje a jejich denní maximální příjem je stanoven na 25 gramů. V současné době je ale velmi těžké toto množství dodržet, pokud se poddáte reklamám a fast foodům, protože už jen pouhá plechovka coly nebo sladká tyčinka toto množství plně pokryje. A to nemluvíme ještě o skrytých cukrech, které najdete v omáčkách, dresincích, pečivu, alkoholu, apod. Jídelníček by měl obsahovat sacharidy komplexní, které jsou například v zelenině, luštěninách, celozrnných produktech,“ vysvětlila Bartolomějová.

Pokud si potrpíte na sladké, pak by vás mohlo zajímat, jaké další potíže mohou plynout z vaší vášně pro čokoládu, dortíky, zmrzlinu a další cukrovinky.

Vaše mozkové schopnosti se zhorší

Nadměrná konzumace sladkostí může negativně ovlivňovat mozkové zdraví a zhoršovat vaše kognitivní funkce, takové jsou závěry nejnovějších vědeckých výzkumů.

Průměrný Čech sní ročně až 40 kg cukru. Jak ho ze stravy eliminovat? 1. Vyhoďte všechny limonády, alkohol, kávy s mlékem a cukrem a pijte prostě jen vodu, ovocné, bylinkové nebo zelené neochucené čaje. 2. Dejte vale dezertům. Pokud máte silné nutkání sníst zákusek, dejte si stejně jako Francouzi sýr a ovoce. 3. Zvyšte přísun bílkovin, luštěnin a zeleniny, abyste měli více dlouhodobé energie. 4. Sledujte etikety na potravinách a nápojích. Výrobci cukr přidávají všude možně, aby “vylepšili chuť” svých produktů. Bývá například v instantních polévkách nebo dresincích.

Endokrinolog Robert Lustig z UCSF Benioff Children’s Hospital v San Francisku uvedl pro server msn.com, že strava obsahující velké množství cukru může časem oslabit vaši schopnost se něco naučit a zapamatovat si to. Jeho slova potvrzují i výzkumy vědců z Kalifornské univerzity, které ukázaly, že přemíra fruktózy ve stravě může zpomalovat mozek a zhoršovat paměť a schopnost učení.

Budete mít potřebu více a častěji jíst

Podle odborníků může fruktóza neblahým způsobem zasahovat do pocitu sytosti a zvyšovat chuť k jídlu, což může vést k přejídání a nechtěnému přibývání na váze.

Potraviny s vysokým GI, jako jsou cukrovinky, bílé pečivo, džusy nebo limonády, zvyšují hladinu krevního cukru rychleji než potraviny s nízkým GI, což má za následek časnější nástup pocitu hladu. U citlivějších jedinců dochází navíc k podrážděnosti a nervozitě. Pro zachování stabilní hladiny cukru je proto vhodné dávat přednost potravinám s nižším GI (celozrnné pečivo, luštěniny, zelenina nebo méně sladké druhy ovoce).

„Abyste předešli chuti na sladké, hlídejte si u potravin glykemický index. Čím je GI vyšší, tím rychleji se po konzumaci dané potraviny objeví znovu chuť na sladké. Potraviny s nižším GI jednak sacharidy uvolňují pomaleji, čímž nedochází k nadměrnému kolísání hladiny cukru v krvi, a navíc po jejich konzumaci máme větší pocit sytosti. To je velmi důležitý aspekt pro udržení tělesné váhy,“ dodala Bartolomějová.

Vaše pleť bude rychleji stárnout

Přemíra cukru zatěžuje váš organismus a urychluje stárnutí celého těla. Jídelníček bohatý na sladkosti totiž poškozuje strukturu kůže a urychluje její stárnutí vlivem procesu zvaného glykace. Tento jev ohrožuje především kolagen a elastin, které tvoří základ kožních buněk. Kůže tak ztrácí svou přirozenou pružnost a začínají se objevovat předčasné vrásky a povadlá pleť podobně jako při poškození sluncem.

Podle Bartolomějové je tento proces vždy individuální, ale obecně souhlasí s tím, že přemíra cukru přetěžuje organismus, ovlivňuje kvalitu krevních cév a zrychluje proces stárnutí pleti.

Přebytek cukru se uloží jako tuk

Doktor Robert Lustig ze San Franciska zdůraznil, že nadbytečné množství sacharidů se přemění v zásobní tuk, což vyvolává riziko vzniku obezity, diabetu 2. typu a zvýší riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Přebytky cukru se ukládají na různých místech v těle, především ve formě glykogenu. Nadměrné množství glykogenu v játrech se uvolní do krevního oběhu v podobě mastných kyselin a ty se pak ukládají do tělesných partií, jako jsou boky, stehna a břicho. Později se začnou usazovat i kolem orgánů, jako jsou srdce a ledviny, a tím mohou oslabit jejich normální funkci a způsobovat nejrůznější onemocnění.

Budete na cukru závislí

Závislost na sladkém? Ptáte se, zda je to vůbec možné? Nutriční specialistka Monika Bartolomějová vysvětlila, že cukr spouští v mozku kaskádu biochemických reakcí stejně jako drogy typu nikotin či kokain. S touto závislostí se nikdo nerodí, ale vzniká postupným ochutnáváním sladkých potravin, které následně probouzejí chuť.

„Vědci zkoušeli podávat cukr laboratorním krysám. Střídali proto obyčejné (dietnější jídlo) se sladkostmi. Když nasadili jídlo s menším obsahem energie a cukru, krysy byly apatické, úzkostlivé a dokonce se u nich projevily klasické abstinenční příznaky. Bez cukru pociťovaly stres, který ustal, jakmile svůj příděl zase dostaly,“ uvedla Bartolomějová s tím, že ať krysy, nebo lidi, v tomto případě fungujeme všichni podobně.

„Cukrová závislost se stala nejmohutnější a nejnebezpečnější závislostí 21. století. Nadbytečná konzumace cukru vede k nadměrné činnosti slinivky břišní a provokaci tvorby inzulinu,“ dodala.

Budete podráždění a ve stresu

Většina lidí sáhne ve vypjaté situaci po něčem sladkém, jako jsou sušenky, čokoláda nebo oblíbená zmrzlina. Je sice pravda, že z krátkodobého hlediska mohou sladkosti snížit hladinu stresového hormonu kortizolu, ale časté mlsání chmury nezažene, právě naopak. Jak už jsme zmínili výše, přebytek jednoduchých cukrů zhoršuje paměť a snižuje schopnost soustředění.

Navíc vyvolává citovou nestabilitu, přecitlivělost, podrážděnost a špatnou náladu. Jeden dortík nebo sklenice sladké limonády totiž způsobí prudký nárůst hladiny cukru a vzápětí její rychlý pokles. A právě toto prudké snížení hladiny cukru v krvi vede k nepříjemným pocitům a úzkostem. Pokud chcete najít svůj klid, raději se pořádně zapoťte, radí doktor Lustig. „Cvičení je nejlepší léčba stresu. Dává vám dobrý pocit a snižuje hladiny kortizolu.“

Umělá sladidla nejsou řešením

Pokud hledáte vhodnější zdroje cukru, než je klasický bílý řepný cukr, pak jich určitě najdete na trhu mnoho, tvrdí Bartolomějová.

„Vždy ale myslete na to, že se stále jedná o jednoduchý cukr. Tedy o zdroj rychle vstřebatelné energie, což v řadě případů není vhodné. Bílý cukr neobsahuje kromě cukrů nic navíc, co by bylo pro tělo přínosné,“ připomíná Bartolomějová s tím, že o trochu lepší volbou je například med, který obsahuje i řadu enzymů, vitaminů a minerálních látek.

„Ovoce obsahuje kromě jednoduchých cukrů i vlákninu, vitaminy, minerální a další zdraví prospěšné látky. V obchodech najdeme i různé druhy sirupů (agávový, javorový, rýžový), u kterých je důležité rozlišovat, jaké konkrétní jednoduché cukry obsahuje, protože každý je v těle jinak zpracován. V případě, že chceme množství jednoduchých cukrů minimalizovat, volme například stévii. Jedná se o bylinku, která osladí a neovlivňuje hladinu krevního cukru. Pokud to nevyžaduje přímo situace, pak umělá sladidla rozhodně nedoporučuji,“ podotýká Bartolomějová.

Jednoduché sacharidy (cukry) není podle výživové specialistky nutné z jídelníčku úplně vyloučit, ale důležité je hlídat jejich množství. I po přírodních sladidlech můžete totiž tloustnout. Třeba med i javorový sirup mají vysokou energetickou hodnotu. Pokud budete používat na slazení stévii, nemusíte se nárůstu hmotnosti bát, protože její energetická hodnota je zanedbatelná.