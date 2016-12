Crawfordová: Lidé mi nemusejí připomínat, že nevypadám jako ve dvaceti

„Nepotřebuju, aby každý na Instagramu poukazoval na to, že nevypadám jako ve dvaceti. Vím to sama. Když jste na očích veřejnosti, může to být někdy těžké. Proto nějak musíte na sobě stále pracovat. Je jedno, co dělám, nebudu už nikdy vypadat jako dvacítka či třicítka. Ale chci prostě vypadat skvěle na padesát,“ řekla Crawfordová magazínu New Beauty.

Topmodelka si prý za poslední rok uvědomila, že jestli je něco důležité, tak být zdravá a sebevědomá.

„Cvičím, jím zdravě a opravdu pečuji o svou pleť. Neustále se na ženy tlačí, aby dělaly až nereálné věci. Ale důležité je vypadat skvěle bez ohledu na věk, bez ohledu na to, jak vysoké je to číslo,“ míní.

Cindy Crawfordová, jejímž poznávacím znakem byla piha nad horním rtem, se objevila před objektivem už v 16 letech. V roce 1988 začala na MTV moderovat pořad House Of Style a o sedm let později ji magazín Forbes označil za nejlépe placenou modelku na světě. Její roční příjem byl 6,9 milionu dolarů.

Modelka a podnikatelka se pořád objevuje na obálkách nejprestižnějších časopisů. Je podruhé vdaná. Jejím prvním manželem byl herec Richard Gere, s nímž se v roce 1995 rozvedla. Byli spolu čtyři roky. Se současným manželem Randem Gerberem má dvě děti - Kaiu a Presleyho. Obě děti se už také věnují modelingu (více zde).