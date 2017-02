Módní ikona hvězd z Austrálie naučila vkusu i Kim Kardashianovou

Christine Centeneru byla loni na podzim zařazena do exkluzivního žebříčku Business of Fashion, komunity globálně nejvlivnějších lidí módního světa. Najdete v ní pět set jmen ze všech koutů světa, které ovlivňují, co se děje v módním průmyslu. Ona sama se v něm pohybuje víc než deset let. A její profesní životopis je stejně zajímavý jako outfity, které dokáže vytvořit.

Začínala jako módní redaktorka v Harper’s Bazaar a propracovala se až na módní ředitelku australské mutace magazínu Vogue. Jednu dobu dělala i osobní stylistu populární australské modelce Laře Binglové. Zlom nastal ve chvíli, kdy se potkala s Kanyou Westem a jeho ženou Kim Kardashianovou. Bylo to na pařížském týdnu módy v roce 2011 a od té doby s dvojicí velmi úzce spolupracuje.

Christine Centenery se nejprve se chopila stylingu světoznámého rapera, kterému pomáhala i s přípravou ženské módní kolekce. Spolupráce byla natolik přínosná, že mu dodnes dělá odbornou poradkyni. Pozadu však nezůstala ani Westova žena. Přesvědčil ji, že i ona by si měla nechat od uznávané stylistky poradit. A dobře udělal. Místo lascivních, nevkusných a překombinovaných modelů se Kim Kardashianová našla v o poznáním elegantnějším, rafinovaně ženském, přitom stále extravagantním stylu.

Kim Kardashianová neváhá do svého vzhledu investovat milionové částky. A podle všeho se jí spolupráce s australskou ikonou vyplácí. Klienti a přátelé slavné stylistky: Kim Kardashianová a její manžel Kanye West Poznali byste v této nevýrazné a fádně oblečené holce hollywoodskou celebritu? Kim Kardashianová v roce 2007. Od té doby se mnohé změnilo. I díky stylistce Christine Centenera.

„Její outfity působí jednoduše, ale jsou tak promyšlené. Přesně ví, jakým doplňkem dokonale sladit jednotlivé kousky,“ polichotila světoznámé stylistce Kim Kardashianová. „Kombinuje to, co nikoho jiného dosud kombinovat nenapadlo,“ dodává slavná televizní hvězda, která za svoji proměnu zaplatí ročně hotové jmění. Údajně přes jeden milion australských dolarů, což je přes 19 milionů korun.

Spoluprací s celebritami se jí dveře do šatníků celebrit ještě více otevřely, a i proto se Christine přestěhovala do New Yorku. Mezi její klienty patří hollywoodská smetánka v čele s Cate Blanchetovou, Mirandou Kerrováou Elle Fanningovou, Larou Stoneovou nebo supermodelkou Naomi Campbellovou.

Oversized mikina a kotníčkové kozačky jsou na první pohled možná nesourodá kombinace, ale v podání Christiny Centenera se z nich stal chic outfit. Jednoduchá kombinace a výrazný detail v podobě hnědých bot. To je styling jako vystřižený ze stránek magazínu Vogue. Christine Centenera dokáže svými kombinacemi vždy zaujmout.

Sama Christine Centenera může svými módními outfity inspirovat. Zbožňuje minimalistický styl, krajky a transparentní materiály, z barev vsází nejčastěji na černou nebo černobílou kombinaci, má ale ráda i béžovou, šedou, námořnicky modrou, starorůžovou či vojenskou zelenou. Pokud chce překvapit, vsází na asymetrické střihy, geometrické motivy, vkusné potisky a okázalé boty.

Co jejím modelům nechybí, jsou rafinované detaily, zajímavé šperky, potrpí si i na vysoké podpatky a výrazně nalíčené oči. Své každodenní outfity i promyšlený styling ze společenských událostí a módních přehlídek sdílí na svém facebookovém profilu. A její propracované módní kombinace se objevují i dalších sociálních sítích.

Christine Centenera připravovala na focení pro australský Vogue takové hvězdy jako Victoria Beckham: