Budu si nosit, co chci. Je to moje tělo, říká obézní Chrissy Metzová

Chrissy na předávání cen v Los Angeles dorazila v šatech, které byly vyrobeny z umělé hmoty. Původně si myslela, že veřejnost svým neobvyklým modelem ohromí.

„Říkám vám tu na záznam, že nosím, co chci a kdy chci. Je to moje tělo,“ sdělila rozhořčená Chrissy, která před časem na veřejnosti prohlásila, že je na své tělo hrdá a je jí jedno, že je obézní.

Na druhou stranu uznala, že by jí neuškodilo, kdyby nějaké kilo shodila, protože ji váha v lecčem limituje.

„Vím, že bych měla něco shodit. Chci být fit a zdravá. Chtěla bych dělat věci, které teď dělat nemohu,“ sdělila v rozhovoru pro magazín People.

Už od mala byla Chrissy vedená k tomu, že se jakákoliv událost musí oslavit jídlem. A nejlépe v rychlém občerstvení.

Jídlo se pro herečku stalo způsobem, jakým si v rodině projevovali lásku i pocity. „Moje babička mi udělala sýrový sendvič pokaždé, když mě vyzvedla ze školy. Ta pozornost se mi opravdu líbila. Když jsem dospěla, změnilo se to na: Jsem šťastná, pojďme to oslavit a najíst se. Jsem smutná, zaženu to jídlem,“ přiznala.