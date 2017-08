Delevingne: V pubertě jsem nedávala najevo emoce a byla jsem osamělá

„Myslím, že si lidé po celém světě můj život dost idealizují. Podle nich jsem úspěšná modelka a herečka, která má všechno, a tím pádem musí být šťastná. Ale ono tohle pozlátko není všechno,“ myslí si Cara, která se na veřejnosti snaží vystupovat sebevědomě.



O svém trápení z dob puberty se rozpovídala v magazínu Elle, kde nafotila odhalenější snímky.

„Naučit se komunikovat s lidmi pro mě byla největší životní výzva. Zkrátka jsem to neuměla. Jako náctiletá jsem byla uzavřená do sebe. Potřebovala jsem se naučit dávat svoje emoce najevo a nedržet je pod pokličkou. Dodnes se to učím,“ pokračovala.

Když byla ještě dítě, styděla se říct nahlas, co ji trápí. Její matka, která byla závislá na drogách a měla dost práce sama se sebou, ji v tomto směru nijak nepomáhala a nepodporovala. Sama nevěděla, jak se má zachovat. Proto se teď Cara snaží dětem v rodině vštěpovat už od malička, aby neměly strach a řekly nahlas cokoli, co je trápí.

„Není nic horšího, než když se malá osůbka cítí sama. Každý má právo na svůj názor,“ doplnila.

Zároveň nyní jako veřejně známá osobnost, která inspiruje ostatní a především náctileté, cítí potřebu být vzorem.

„Mnoho náctiletých dívek si mě idealizuje. Proto dělám všechno tak, abych jim byla dobrým příkladem. Došlo mi, že můžu svým chováním ovlivnit opravdu hodně životů,“ dodala.