V burkinách se plave jako v teplákové soupravě, vyzkoušela redaktorka

V burkinách, tedy plavkách, jež zahalují celou postavu, pravděpodobně nepokoříte žádný plavecký rekord, bronz v nich nechytnete a královnu krásy z vás neudělají. Na druhou stranu existují i mnohem nevzhlednější a méně pohodlné kousky. Mým favoritem je v tomto ohledu tesilová košile a šaty či trička se vzorem květin z levných oděvů, které připomínají cosi mezi kobercem a záclonou. To je ale jiný příběh.

Ten můj začal jedno odpoledne v Karlových Varech. Stála jsem na břehu místního koupaliště v kompletu, z něhož mi koukal pouze obličej, dlaně a chodidla. Na sobě jsem měla kalhoty, do půli kolen sahající tričko s kapucí a dlouhými rukávy.

Souprava do fitka

A pocity? Kapuce mi pevně obepínala hlavu, takže bych ji s klidem oželela. Elastické kalhoty teplákového střihu a přiléhavé tričko byly vcelku pohodlné. Plavkový materiál je dostatečně vzdušný, aby v něm nebylo moc horko a zároveň přilne tak, že se nemusím halit do ručníku, i když fouká vítr.

Představa, že v tomhle budu za chvíli plavat, mi však přišla hodně zvláštní. Kdybych se v kompletu měla vydat do fitka, na nějaký výšlap nebo běhat, asi by mi to přišlo přirozenější. Já se však chystala na jiný sportovní výkon. Zvědavě, co to udělá, jsem se vydala do vody. Nebyla naštěstí moc studená, takže jsem si pomalu užívala, jak voda postupně pohlcuje každý centimetr látky na mém těle.

Dokud mi sahala voda po kolena, moc jsem mokré burkiny na nohou nevnímala, ale jakmile jsem postoupila do větší hloubky a namočila se celá, byl to vážně divný pocit. Nepříjemný. Vnímala jsem, že toho na sobě mám nějak moc. Zkusila jsem udělat prvních pár temp, ale pořád jsem se cítila úplně zbytečně oblečená. Ale neodradilo mě to a začala jsem plavat dál od břehu.

Pár temp a dost

Jakmile jsem v pravidelném rytmu plavala prsa, tričko se začalo nadouvat a hrnout nahoru. Podobně i nohavice, které byly zakončené gumou s nastavitelnou délkou, vytvářely „kapsy“. Přiznám se, že mi to bylo natolik nepříjemné, že jsem svůj plavecký výkon po chvilce vzdala a otočila se zpět ke břehu. Jen co jsem pod nohama ucítila písek, plavat jsem přestala. „Raději to dojdu,“ řekla jsem si a vydala se zpět ke břehu.

Jestli jsem měla pocit, že při plavání jsou mi burkiny nepohodlné, nebylo to nic proti tomu, jak nepříjemné to bylo, když jsem vyšla z vody. Komplet byl nalepený na kůži a já si připadala jako v hodně mokré a těsné svěrací kazajce. Ba co víc, na okraj nohavic se mi začal lepit písek.

Burkiny Typ ženských plavek, které zahalují celou postavu kromě obličeje, dlaní a chodidel. V roce 2006 je vymyslela designérka australsko-libanonského původu Aheda Zanetti. Jsou koncipovány tak, aby si muslimské ženy mohly užít pobyt na pláži a zároveň neporušovat principy svého náboženství. Jsou také vhodné pro ženy, které nemohou či nechtějí vystavovat pokožku slunci. Ať už kvůli zranění či onemocnění. Impulzem k vytvoření burkin byla návrhářčina neteř, která hrála nohejbal v tradičním muslimském oděvu. Aheda Zanetti si uvědomila, že pro ženy vyznávající islám neexistuje pohodlné sportovní oblečení. Burkiny jsou také odpovědí na incident, který se v roce 2005 odehrál na jedné z pláží australského hlavního města Sydney. Tehdy se do sebe pustili mladíci ze Středního východu a skupinka bělošských surfařů. Místní záchranáři se rozhodli rozšířit své řady a v rámci náboru mezi sebe vzít i muslimy, včetně žen. Ty se ale necítily v klasických plavkách dobře a hledaly alternativu. Tu jim přinesla právě Aheda Zanetti v podobě burkin.

Netrvalo ani dvě minuty a začala mi být zima. Sluníčko už totiž mezitím zakryly mraky a pofukoval chladnější vítr, takže jsem neváhala ani minutu, a tak jak to automaticky po koupání v burkinách dělají i muslimky, pospíchala jsem se hned osprchovat a převléknout. Ostatně to je nejlepší udělat hned po každém koupání, jak radí odborníci bez ohledu na to z kolika metrů látky jsou vaše plavky ušity.

Nebezpečné mokro

Nehledě na to, že zůstat v mokrých burkinách mi bylo extrémně nepříjemné, je to podle gynekologa Pavla Turčana i nezdravé a zvlášť ženy náchylnější k vaginálním výtokům a zánětům pochvy či děložního hrdla by se měly po koupání co nejrychleji převléknout do suchého oblečení.

Jinak hrozí nejrůznější infekce nebo zánět močového měchýře. „Pokud žena zůstává v mokrých plavkách, močový měchýř snadněji prochladne a infekce se pak snadněji uchytí a rozjede. Nikdy totiž nejsme ve sterilním prostředí, bakterie máme pořád kolem sebe, pouze za normálních okolností se jim většinou dokážeme ubránit,“ vysvětluje gynekolog Pavel Turčan.

Zůstávat delší dobu v mokrých plavkách je nezdravé také podle dermatologů a čím víc plochy na těle pokrývají, tím může být kůže pod nimi ve větším nebezpečí. „Vlhké plavky bohužel podporují i vznik kvasinkových a plísňových onemocnění,“ varuje lékařka Věra Terzijská z Perfect Clinic.

Síla zvyku

I bez ohledu na rizika zdravotních komplikacích si rozhodně nedokážu představit, že bych na tuzemském koupališti vydržela v mokrých burkinách kdoví jak dlouho. Je to stejné, jako když pořádně zmoknete, nebo se na lodi „cvaknete“ a jste celí mokří. Jediné, co si přejete, je dostat se z vody a převléknout se do suchého oblečení, které se na vás nebude lepit.

Zkrátka čím více kůže a méně plavek, tím je to pro mě koupání a plavání pohodlnější. Přece jen středoevropské klima fandí více bikinám či jednodílným plavkám. Rychleji schnout a také se zřídkakdy nepříjemně lepí na kůži. Navíc dávají větší volnost pohybu. Je to však celé o síle zvyku. Protože to je standard, na který jsem od mala zvyklá.

Dokážu si však představit, že bych si v burkinách vyrazila na pláž třeba v Asii či Austrálii. Vzhledem k vysokým teplotám i kulturním zvyklostem by mi na tom nepřišlo nic divného. Nebyla bych totiž rozhodně jediná, která jde k vodě zahalená od hlavy až k patě. Je pravda, že bych si nejprve musela zvyknout. A dost možná by mi pak v mokrých burkinách nebyla na pláži zima, ale příjemně by chladily.