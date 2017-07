Dříve závislá dcera Bruce Willise přiznala poruchu příjmu potravy

„Před třemi lety jsem byla malým neduživým fíkovníkem s obrovskými šrámy na duši,“ sdělila Tallulah. V minulosti měla totiž psychické problémy, které byly spojeny s užíváním drog.

„Vnitřně jsem cítila, že něco není dobře. Snažila jsem se hojit rány. Ale byly hluboké a opakovaly se. Stále jsem trestala sama sebe za to, že moje tělo není dokonalé, že by mělo být lepší. Ničila jsem se a moje destrukce byla ještě popoháněna medikací, která mi měla pomoci. Poruchu příjmu potravy mi diagnostikovali už ve třinácti letech, kdy jsem si připadala ošklivá a nepotřebná. Musela jsem na sebe nějak upozornit,“ svěřila se.

Nakonec jí s nemocí pomohli především její blízcí. Narážela tak na to, že je vděčná za pomoc matky i otce, kteří při ní vždy stáli.

„Dostala jsem se tehdy příliš daleko a stačilo málo a nebylo cesty zpět. Ale vždy se mohu spolehnout na svou rodinu,“ doplnila.

Příspěvkem na sociální síti si nechtěla stěžovat a nechtěla být ani litována, tyto informace zveřejnila jen proto, aby tím pomohla ostatním. Bojovala totiž mimo jiné i se závislostí na alkoholu a marihuaně. Kvůli tomu několikrát skončila v léčebně.

„Mlčela jsem dlouho a teď to muselo ven. Cítila jsem potřebu o tom informovat, abych varovala ostatní,“ dodala.

Dnes je Tallulah tři roky bez drog i alkoholu a i porucha příjmu potravy je minulostí, přesto na temné období často myslí a vyčítá si, že si tím ubrala pár let života.

Její rodina je na ni pyšná za to, že se nenechala strhnout do propasti a nastoupila na léčení. V jejím boji ji podpořila i sestra Rumer. „Jsem na tebe nesmírně hrdá. Vydržet to nebylo a není lehké. Je to boj. Ale ty jsi moje nádherná Tallulah, nesmírně silná bytost. Stala se z tebe skvělá žena,“ sdělila.