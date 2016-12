Těhotenství mě zachránilo od anorexie a deprese, říká Australanka

„Když jsem zjistila, že jsem těhotná, byla jsem strašně vyděšená. Těhotenství nebylo úplně plánované, myslela jsem si, že si pořídím dítě až po třicítce. Ale pak to přišlo a já nevěděla, co mám dělat. Šla jsem za svým psychologem s obavami, že těhotenství nemohu zvládnout,“ sdělila Brittany australské verzi serveru Daily Mail.

Brittany cítila, že by jí dítě mohlo pomoci se všemi problémy, které měla, ale nebyla si jistá tím, že ho vůbec zvládne odnosit. Nemohla jíst a měla takové úzkosti, že někdy nebyla schopná ani vyjít z domu.

S poruchou příjmu potravy žena bojovala už od osmnácti let, protože chtěla mít stejnou postavu jako modelky z časopisů a chtěla se líbit mužům.

„Nejedla jsem. A cítila jsem se v mém světě bez jídla docela komfortně. Bylo mi dobře. Tedy do té chvíle, než se k anorexii přidaly ještě úzkostné stavy a později i deprese,“ pokračovala.

Brittany pracuje jako fitness trenérka a je zvyklá na to, že se denně hýbe. Pohyb jí pomáhal vyrovnávat se právě s nepříjemnými stavy. „Když jsem otěhotněla, byla jsem na pohybu naprosto závislá. A v tu chvíli mi došlo, že se teď nebudu moct hýbat tak, jak jsem byla zvyklá. Úplně mě to odrovnalo. Mé vlastní myšlenky na to nejhorší mě požíraly,“ prozradila.

A to ještě nevěděla, co jí během těhotenství opravdu čeká. Trpěla totiž extrémními nevolnostmi, které trvaly celý den. „Byla jsem na dně. Neměla jsem na nic sílu. Patnáctkrát jsem během těhotenství musela být hospitalizována. V prvních týdnech jsem shodila okolo devíti kil. A to už jsem si přitom myslela, že na mém hubeném těle není co shazovat. Nakonec jsem to všechno přežila a docela se mi urovnala i psychika. Jen jsem musela rodit dceru císařským řezem,“ doplnila.

Po porodu si Brittany řekla, že už nikdy víc nebude pokoušet svoje zdraví a štěstí a pokusí se nad anorexií zvítězit. Chtěla tu být pro svou dceru. Začala tedy pomalu normálně jíst a postupem času zmizely i úzkosti a depresivní stavy. Nyní Brittany říká, že jí dcera zachránila od totálního kolapsu a všem ženám doporučuje pořídit si dítě. „Změní vám to život. Ale k tomu lepšímu. Je to ta nejúžasnější věc na světě,“ dodala.