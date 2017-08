Máte na to chuť? Dejte si to. Blogerka vyvrací mýty o jídle

„Zaprvé, tuky jsou pro vás dobré. Jen mají víc kalorií na gram než jiné potraviny, to je celé. Zadruhé, i kalorie jsou pro vás dobré. Potřebujete je jako palivo,“ píše autorka blogu The Fashion Fitness Foodie v jednom z příspěvků. S ostatními blogery a blogerkami, co se věnují fitness a výživě, si tuhle Londýňanku nespletete. Místo obecných frází se soustředí na vyvracení hluboce zakořeněných mýtů, které máme spojené s různými pokrmy.



Kromě svého osobního profilu si proto na Instagramu založila ještě jeden – theFFFeed. Na minimalistických fotografiích porovnává nejrůznější dvojice nebo i skupinky jídel. Nejčastěji ta, která si lidé bez přemýšlení zařazují do kategorií jako zdravá nebo nezdravá, dietní nebo nevhodná při dietě.

Srovnávačky nejčastěji začínají u kalorické hodnoty: ukazují třeba, že hrst mandlí může mít stejné množství kalorií jako balení barevných bonbonů. Solené bramborové chipsy s octem mají dokonce méně kalorií než chipsy zeleninové. „Hořkou čokoládu často označujeme za zdravější než mléčnou, zároveň má kalorií víc,“ uvádí Mountainová.

Není to jen o kaloriích

Co si z toho odnést? Že celá problematika je komplexnější, než se zdá, vysvětluje blogerka. Bonbony nebo mléčná čokoláda mají sice méně kalorií, zato obsahují více cukru a méně stopových prvků. Hořká čokoláda a mandle jsou z výživového hlediska hodnotnější, ale budete-li si je dopřávat k svačině každý den, nejspíš nezhubnete.

Posuzovat potraviny jen skrze kalorie podle ní nestačí. V úvahu je třeba brát poměry živin, jako jsou bílkoviny nebo sacharidy, ale i to, jestli jíte pestře a zda vás dané jídlo uspokojí.

„Je lepší se na vše dívat s odstupem. Pokud si během jinak vyváženého dne dáte čokoládovou tyčinku, neznamená to, že najednou jíte nezdravě,“ řekla deníku The Independent. Užít si jídlo, ať už kterékoli, je podle ní lepší než si ho vyčítat, ale z žádného pokrmu by se neměla stát „odměna“.

Nevěří prý na omezování, ale na střídmost. „Je klíčová, ale nezapomeňte, že pro každého člověka to znamená něco jiného. I s ohledem na jeho životní styl a cíle, ať už se snaží zhubnout, udržet si stabilní váhu nebo naopak přibrat,“ myslí si Mountainová.

Aby ukázala, že kalorie nejsou všechno, srovnává i jídla, která jsou z nutričního hlediska určitě prospěšná. Třeba misku ovesné kaše s borůvkami, malinami a manukovým medem (393 kalorií) a stejně velkou misku ovesné kaše s banánem, datlemi a mandlovým máslem (644 kalorií). „Ani jedna z nich není ‚dobrá‘ nebo ‚špatná‘. Dokonce ani žádná z ingrediencí není ‚dobrá‘ nebo ‚špatná‘,“ podotýká. Jako jeden z důvodů, proč si vybrat kteroukoli z variant, uvádí: „Prostě na ni máte chuť.“

Která je lepší? Těžko říct

Vždy se snaží ukázat výhody i nevýhody, která jednotlivá jídla můžou mít pro různé typy lidí. Tak třeba když posuzuje tabulku mléčné čokolády (190 kalorií) a hořké čokolády z raw kakaa (208 kalorií). „Která je lepší? Těžko říct. První je veganská, druhá obsahuje mléko. Jedna má méně kalorií, druhá trochu méně proteinů. Jedna obsahuje více vápníku, druhá méně cukru.“

Sama má jasno. „Nejsem veganka, jím mléčné výrobky a nejsem na ně alergická. Čokoládu si dávám pro radost a nevybírám si ji podle obsahu bílkovin ani cukru. Když vím, že jím vyváženě, dám si prostě tu, na kterou mám zrovna chuť. Ty na obrázku mi chutnají obě – nejlépe hned po sobě.“