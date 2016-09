Bizarní plastické operace: přešívané pupíky i falešné důlky ve tvářích

Plastické operace jsou v kurzu. Podle odhadů se v byznysu s estetickou plastickou chirurgií ročně protočí kolem dvou miliard korun a poptávka po zákrocích z této oblasti neustále roste.

Největší poptávka po plastických operacích je od žen ve věku od třiceti do padesáti let a nejčastěji si klientky nechávají přešívat oční víčka a zvětšovat prsa. Napadlo vás někdy, za co všechno jsou lidé ochotni utratit peníze a co si nechávají na svých tělech přešívat a upravovat? Představujeme vám výstřelky plastické chirurgie:



Plastika pupíku

Máte pocit, že jakmile se svléknete do spodního prádla nebo plavek, všichni zírají jen na váš vystouplý pupík? Pokud trpíte rozsáhlými komplexy ze svého pupíku, plastičtí chirurgové vám dokáží pomoci. Novým hitem estetické chirurgie je totiž plastika pupíku. Podle plastických chirurgů mohou za vzrůstající zájem o tuto plastiku především sociální sítě.

Ženy touží být na fotkách, které sdílí, dokonalé a vystouplý pupík jim to kazí. Před plavkovou sezónou poptávka po plastikách pupíku rapidně vzrůstá. Na tento zákrok nepřichází zdaleka jen ženy s pupíkem zdeformovaným po těhotenství nebo v důsledku břišní kýly. I vzhled pupíku totiž podléhá estetickým normám.

Pode studie z roku 2000 jsou jako přitažlivé vnímány pupíky vertikální (nebo ve tvaru T) a vpadlé, nikoli vystouplé. Plastiku pupíku nabízejí i některé české kliniky a zaplatíte za ni kolem deseti tisíc korun (konečná cena je samozřejmě závislá na individuální situaci a rozsahu operace).



Koňský úsměv

Stejně jako podle estetických měřítek nevyhovuje vystouplý pupík, máte smůlu, pokud jste majiteli takzvaného koňského úsměvu (někdy se používá anglický název Gummy smile). Nejde o nic jiného, než že se vám při úsměvu odhalí horní dáseň. A to současná móda neodpouští.

Podle dentistů by při ideálním úsměvu měly být vidět maximálně dva milimetry dásně. Cokoli nad už je považováno za neestetické.

Aby došlo ke korekci koňského úsměvu, aplikují plastičtí chirurgové do svalů zodpovídajících za úsměv botulotoxin, který poškodí nervová zakončení a sval má následně jen omezenou hybnost. Problém je v tom, že když chirurg dávku botulotoxinu správně neodhadne, může dojít k úplnému spadnutí horního rtu, nebo se na několik dalších měsíců stanete „hrdými“ majiteli asymetrického úsměvu, což vaši atraktivitu příliš nezvýší.

Falešné dolíčky

Nenarodili jste se s dolíčky ve tvářích a přitom po nich toužíte? Klidně si je můžete nechat vyrobit. Šílenství s dolíčky ve tvářích spustily fotky Kate Middletonové a tisíce žen na celém světě prahnou po stejném úsměvu, kterým okouzlila prince Williama.

Protože důlky ve tvářích jsou vlastně deformací svalů, zákrok spočívá v tom, že chirurg udělá zevnitř úst zářez mezi svaly a ty potom sešije tak, aby se při úsměvu vytvářely důlky.

Celá operace trvá asi půl hodiny a protože ji české kliniky nenabízejí, v zahraničí si budete muset připravit od patnácti set do dvou a půl tisíc dolarů. Než si ale lehnete pod nůž, měli byste zvážit možná rizika, protože otoky, jizvy a abscesy v obličeji vám mohou velmi znepříjemnit život.

Změna barvy očí

Modré oči vlastní pouze sedmnáct procent populace a právě tato barva očí je považována za mimořádně atraktivní. Celkem logicky tedy začaly kliniky nabízet i změnu barvy očí. Protože barva očí je podmíněna množstvím melaninu, při zákroku se odstraní z duhovky tenká vrstva melaninu.

Po několika týdnech by mělo dojít ke zmodrání očí. Celá procedura stojí přibližně pět tisíc dolarů a odborníci varují, že může vést k rozvoji nejrůznějších očních onemocnění, jako je například zelený zákal.

Lepší osud

Věříte, že je váš osud vepsán do vašich dlaní? Potom budete určitě nadšeni z operace, která slaví velký úspěch především v Japonsku. Zdejší chirurgové mohou údajně přepsat váš osud tím, že vám do dlaní vyříznou nové linie a čáry, které vám zajistí lepší budoucnost.

Podle statistik stojí ženy nejvíc o řezy, které by jim měly zajistit šťastné manželství, zatímco muži si nechávají do dlaní vyřezávat finanční zajištění. Zákrok trvá od deseti do patnácti minut a zájemci o něj zaplatí necelou tisícovku dolarů.