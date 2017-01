Princezna na hrášku. Zelená bude vévodit roku 2017

Jaká barva bude v nadcházející sezóně trendy? To každoročně určuje institut barev Pantone, který vychází z globální kultury. Sleduje momentky z různých oblastí života, které vyjadřují nálady a postoje lidí. Letošní volba padla na zeleň. Hráškově zelený odstín je svěží a řízný a váže k sobě lehké podtóny žluté. Nese v sobě první jarní dny. Čas, kdy se příroda probouzí, stromy se zelenají a vzkvétají, vzduch dostává svěží příchuť.

Barva charakterizuje aktuální společenskou a kulturní atmosféru. Odráží vlivy a trendy z mnoha oblastní lidského života. Promítá se do dění v architektuře, designu, gastronomii nebo třeba cestování. Zkrátka vše, co ovlivňuje náš každodenní život. Světlý, ale výrazný odstín zelené, který byl pro letošek vybrán, symbolizuje zeleň. Stromy, trávníky, záhony bylinek. Celý rok by se tedy celý měl nést ve znamení zdravého stravy a vzrůstajícího trendu vegetariánství a veganství, pikniků v trávě, výletů do přírody a outdoorových sportů.

S tím se pojí i zájem o oblast životního prostředí. Do popředí se dostávají hnutí, která lákají k ekologicky šetrnému životnímu stylu, recyklaci a zacházení s udržitelnými zdroje. „Objevují se stále sílící tendence o znovu navrácení k přírodě a k věcem, které jsou člověku vlastní. Přibývá těch, kteří chtějí uniknout moderním technologiím a dát si pauzu od hektického tempa dnešní doby,“ sdělila víceprezidentka Panteon Institutu Laurie Pressmanová magazínu Forbes. „Zeleň znamená jednotu a komunitu, spojení s nimi a spojení s vyšší sílou a přírodou,“ dodává.

Zelená barva se dotýká minimalismu.V duchu hesla britské návrhářky Vivien Westwoodové, která prohlásila; Kupuj méně, vybírej s rozumem, používej dlouho. Kvalita, nikoliv kvantita. Právě tento výrok přispěl k tomu, že si institut vybral právě zeleň.

Koncept udržitelného rozvoje se pomalu dostává i do módních řetězců. Pomalu se snaží změnit přístup k výrobním procesům a zohlednit ekologické i sociální dopady svého počínání. Některé řetězce, například H&M, dokonce vyrábějí i z recyklovaného oblečení. Ozývá se stále častěji volání, že technologie budou existovat vždy, ale příroda je to, na co bychom se měli zaměřit.

Kromě přírody barva reflektuje dělení světa na sociální a politický. Předznamená to, že ač je zelená často barva bankovek, nebo se jí zaštiťují politické strany, nemusí mít s reálným životem nic společného. „Příroda se nedá koupit a zelená se také nemusí vázat ani ke stranické příslušnosti,“ říká Laurie Pressmanová a uzavírá, že nikdo tedy tento rok nemusí zelenat závistí.