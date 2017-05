Červená řepa, špenát, karotka. Barevné jarní polévky k obědu i večeři

Jarní počasí se nám chvílemi převléká do letního hávu, ale období záplavy čerstvé domácí zeleniny je ještě před námi. Přesto nám zelináři mají co nabídnout. Užívat si můžeme červenou řepu, bylinky, baby špenát, karotku nebo ředkvičky. Zkuste je dát do polévky, která směle poslouží i jako hlavní chod.