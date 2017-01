Manželka Williamse: Mám dvě děti a jsem unavená, tak předstírám orgasmus

Ačkoli se tento slavný manželský pár rád chlubí tím, že jim to ve vztahu maximálně klape, občas se i u nich objeví chvíle, které by jeden z nich nejraději vymazal. Ayda v pořadu Loose Women naznačila, že s manželem občas musí přetrpět v ložnici intimní chvilky, aby měla klid a mohla odpočívat.

„Orgasmus jsem předstírala. A ne jen s Robem, ale i v jiných vztazích, které jsem měla před ním. A kdyby to Rob také občas dělal, neměla bych mu to za zlé,“ svěřila se Ayda v pořadu.



V tu chvíli ale netušila, že je Robbie v zákulisí a celý rozhovor bedlivě poslouchá. Jakmile Ayda odhalila své tajemství, vynořil se znenadání za jejími zády a svou přítomností ji pěkně překvapil.

„No co. Mám dvě děti, jsem unavená. Jsem ráda, když si vypiju šálek čaje a pustím si pořad v televizi,“ smála se.

Její manžel byl v tu chvíli rád, že nelhala a řekla pravdu. „Miláčku, to je v pořádku. Miluju tě. Neměl jsem o tom ani tušení. Tak to můžeme natrénovat. Co třeba dneska v noci?“ pronesl Robbie.

Bývalá herečka se nebojí říct cokoli, co má na srdci. „Přetvářka nemá smysl. Nejsem jediná na světě, která tohle řeší. Děláme to všichni. A tak je dobré, když se někde dočtete, že v tom nejste sami. Povídání o tom, jak máme všechno doma dokonalé, nikdo nevěří,“ dodala.