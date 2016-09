Kdo neuznává feminismus, je blázen, míní Amy Schumerová

„Každý, kdo není feminista, je blázen. Myslím, že lidé nevědí, co feminismus znamená. Je to rovnost žen, ale to slovo má pro různé lidi odlišný význam,“ řekla herečka v rozhovoru pro BBC Newsnight.

„Někdo se mě zeptal: ‚Ty nejsi feministka, viď?‘ A já mu řekla: ‚Co to podle tebe znamená?’ Samozřejmě že jsem. Pochopitelně chci stejná práva pro ženy. Opravdu si myslím, spousta lidí neví, co to znamená. Myslí, že je to jen slovo. “

Podle Schumerové se neznalost feminismu projevuje i ve volbách amerického prezidenta. Lidé by podle ní měli podporovat Hillary Clintonovou.

„Lidi, s nimiž jsem se bavila a kteří nemají rádi Hillary, mi neměli co smysluplného říct. Myslím, že ji tolik teď kritizují, protože nesplňuje jejich představu o tom, jak má vypadat žena. Rozčiluje je, že nepeče sušenky (tradice manželek prezidentských kandidátů, kterou založila samotná Clintonová - více zde). Ale ona jim na to říká: ‚Nepekla jsem, protože zařizuji zdravotní péči pro každou matku v zemi.’ Nelíbí se jim, jak mluví nebo její šaty. Všechno, kromě toho, jaká by byla prezidentka,“ dodala Schumerová.

Herečka nedávno prohlásila, že pokud vyhraje Donald Trump, odstěhuje se z USA do Španělska nebo někam jinam do ciziny.